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علوم الدار

«تريندز» والإقليمي للتخطيط التربوي يوقعان مذكرة تفاهم

محمد العلي ومهرة المطيوعي عقب التوقيع (من المصدر)
25 نوفمبر 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي «RCEP» التابع لليونسكو، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم.
وتنص المذكرة على دعم جهود الطرفين الرامية إلى تنفيذ البرامج التدريبية، والتنسيق والتعاون في دعم وتطوير الخبرات وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة في مجالات اختصاص الطرفين، ونشر البحوث التي تقود إلى تطوير نظم ومستقبل التعليم.
وقع الاتفاقية كل من: الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، ومهرة هلال المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي: «يسعدنا أن نتعاون مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، حيث يمتلك المركز خبرة واسعة في مجال التعليم. ونثق بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز وتأكيد دور البحث العلمي في تطوير التعليم، واستشراف الموضوعات والأحداث».
من جانبها، قالت مهرة هلال المطيوعي: «يمثل التعاون مع مركز تريندز فرصة ثمينة للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، حيث يتمتع المركز بقدرات مميزة في مجال البحوث والاستشارات. 
ونتطلع إلى أن يثمر هذا التعاون عن برامج ومشاريع ومبادرات تسهم في تطوير التعليم في المنطقة».

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
يونسكو
محمد العلي
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