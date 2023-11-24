«لجنة توجيهية» لقياس إنتاجية موظفي حكومة دبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي، القرار رقم 7 لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية لقياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي.

ويرأس اللجنة التوجيهية لقياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتضم في عضويتها مساعد أمين عام المجلس التنفيذي لقطاع الإدارة والاستراتيجية والحوكمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

وحسب القرار، الذي نشر في العدد ٦٣٣ للجريدة الرسمية لحكومة دبي، تتولى اللجنة القيام بـ9 مهام وصلاحيات، تتمثل في الإشراف ومتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المحددة له، بما في ذلك اعتماد مخرجات وتوصيات كل مرحلة وجداولها الزمنية.

ويهدف مشروع قياس إنتاجية القوى العاملة في الجهات الحكومية بإمارة دبي، إلى توفير بيانات ومؤشرات واضحة ودقيقة لإنتاجية القوى العاملة في هذه الجهات باستخدام منهجيات ومعايير قياس دولية، لتعزيز تطوير القطاع الحكومي وزيادة كفاءة وفعالية الموارد البشرية في حكومة دبي.

التعليمات التنفيذية

وتختص اللجنة بمراجعة وتقييم مخرجات خطة المشروع في كل مرحلة من مراحله المعتمدة ورفع المخرجات النهائية للرئيس، أو من يفوضه لاعتمادها أو التوجيه بما يراه مناسباً بشأنها، وتتأكد من تطوير التوجيهات والتعليمات التنفيذية اللازمة التي تسهم في تحقيق أهداف المشروع، وتشكيل اللجان وفرق العمل الفرعية بموجب قرارات يصدرها رئيس اللجنة، يحدد بموجبها مهامها وصلاحياتها وآلية عملها وأي مسائل أخرى تتعلق بها.

كما تتضمن مهام اللجنة، تقديم الدعم الاستراتيجي للجان وفرق العمل الفرعية والعمل على تذليل التحديات التي قد تطرأ عند تنفيذ المشروع، وأيضاً لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاصات دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى قد تُكَلَّف بها من الرئيس.

وتحدد اللجنة زمان ومكان عقد اجتماعاتها، وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها، وتدون اجتماعاتها في محاضر يوقع عليها رئيس اللجنة وأعضاؤها الحاضرون.

وترفع اللجنة تقريراً ختامياً إلى رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، في مدة أقصاها نهاية شهر أكتوبر 2024، على أن يتضمن التقرير نتائج أعمالها والإنجازات التي حققتها، والصعوبات العراقيل التي واجهتها في مزاولة مهامها، والمقترحات التي تراها مناسبة لتجاوز وتذليل هذه الصعوبات والعراقيل. ويجوز تمديد المهلة المشار إليها، بناء على توصية رئيس اللجنة، في الأحوال التي تستدعي ذلك. ويصدر رئيس اللجنة القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

ورش عمل

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في وقت سابق، ورش عمل لموظفي الإدارات المختصة في عدد من دوائر حكومة دبي، ضمن تنفيذ إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، بهدف توفير مؤشر دوري لقياس تطور إنتاجية الخدمات الحكومية وفقاً للقطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي، وتوفير مؤشر للكفاءة الكلية للقطاع الحكومي قابل للمقارنة دولياً، وزيادة كفاءة وفعالية القوى العاملة في حكومة دبي.