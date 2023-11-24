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«السلامة الغذائية» تغلق «رويال لخدمات التموين»

«السلامة الغذائية» تغلق «رويال لخدمات التموين»
25 نوفمبر 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد) 

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «رويال لخدمات التموين» في أبوظبي - الظفرة - غياثي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1049959، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة ثبوت حالة تسمم لبعض الأشخاص ببكتيريا الإيكولاي، حيث نتج هذا التسمم جراء تناولهم وجبة سلطة الفاصولياء البيضاء مع اللحم ملوثة ببكتيريا الإيكولاي. 
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى تُصَحَّح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
أبوظبي
الظفرة
غياثي
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