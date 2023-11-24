نائب وزير الأمن العام الصيني يزور «القيادة والسيطرة» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، الفريق شو غانلو نائب وزير الأمن العام، ومفوض الإدارة الوطنية للهجرة لجمهورية الصين الشعبية، وكان في استقباله اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط، والوفد الصيني المرافق.

ورحب اللواء أحمد محمد بن ثاني بالفريق شو غانلو، والوفد المرافق له، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.

وزار الفريق شو غانلو، والوفد المرافق إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأطلع على نظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، إلى جانب اطلاعه على نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعتمد في تحليلاته على البيانات الضخمة (Big data).

وعقب ذلك، زار الفريق شو غانلو إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، واستمع إلى شرح حول منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات» التي تُعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، والتي تشهد تطوراً وإقبالاً، عاماً تلو العام، من قبل الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، وتساهم في تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها. واستمع الفريق شو غانلو إلى شرح حول التحضيرات الخاصة بالنسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، والتي ستنطلق في 3 إلى 7 من فبراير من العام المُقبل.

كما استمع الفريق شو غانلو إلى شرح حول القمة الشرطية العالمية المزمع عقد نسختها الثالثة من 5- 7 مارس من العام المُقبل بمشاركة أكثر من 100 من قادة من الشرطة الدوليين، وأكثر من 170 شركة عارضة، ومُتحدثين وخبراء لتبادل المعلومات والتجارب وأفضل الممارسات في العمل الشرطي.