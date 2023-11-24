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علوم الدار

«تعليم» تعالج الخلل التقني في الاختبارات المركزية للطلبة

«تعليم» تعالج الخلل التقني في الاختبارات المركزية للطلبة
25 نوفمبر 2023 01:27

دينا جوني (دبي) 

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رصدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أمس الجمعة 24 نوفمبر 2023 عدداً من الملاحظات الواردة إليها من بعض المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة تتعلق بحدوث خلل تقني خلال تأدية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمادتي الأحياء والعلوم الصحية. وأكدت المؤسسة أنها باشرت فور حدوث المشكلة في معالجة الخلل التقني بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الشركاء على تفادي حدوث أي تحديات تقنية أخرى خلال فترة الاختبارات المقبلة. 
فقد انطلقت أمس امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 2023-2024، لطلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. وأدّى أمس امتحان مادة الأحياء طلبة صفوف التاسع في المسار العام، والعاشر في العام والمتقدم، والحادي عشر في العام والمتقدم والنخبة، والثاني عشر مسار النخبة، فيما تقدم طلبة الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم امتحان العلوم الصحية.
وقد اعتمدت المؤسسة الجدولة الزمنية المحدثة لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، تماشياً مع إعلان مجلس الوزراء حول موعد إجازة عيد الاتحاد ال 52 والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 2 ديسمبر وتستمر لغاية يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023. وأوضحت المؤسسة أنه تمّ تحويل اختبار المادة المحددة في تاريخ 7 ديسمبر إلى يوم الخميس 30 نوفمبر وفق جداول الاختبارات المعلنة سابقاً. ويستكمل الطلبة اختباراتهم بعد إجازة عيد الاتحاد ال52، بتاريخ 5 ديسمبر بدلاً من 4 ديسمبر 2023، وبناءً عليه سيكون آخر يوم لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 6 ديسمبر لبعض المراحل و7 ديسمبر للبعض الآخر.
وبحسب الجدولة الزمنية المحدثة لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، يؤدي طلبة الثاني عشر في مسارات «العام والمتقدم والنخبة» يوم الاثنين 27 نوفمبر الامتحان في مادة الفيزياء على فترتين «كتابياً وإلكترونياً»، يليها اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 28 منه «فترتين»، ثم اللغة العربية يوم الأربعاء 29 منه «فترتين».
كما يؤدي طلبة الثاني عشر «العام» في مادة الكيمياء أو الأحياء، فيما يؤديه طلبة المتقدم في مادة الكيمياء، ومن المقرر أن يتقدم الطلبة لامتحان مادة الرياضيات يوم الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل، يليها الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 6 من الشهر ذاته، ويختتمون بمادة التربية الإسلامية يوم الخميس 7 ديسمبر2023.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
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