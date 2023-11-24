رأس الخيمة.. رؤية تنموية هدفها رفاه الإنسان

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تشهد إمارة رأس الخيمة نقلة نوعية شاملة في مختلف النواحي والمجالات التي تجعل منها مقصد الكثير من الأطياف والممارسات العالمية في مجال الصحة والتعليم والاقتصاد والسياحية، وتعمل الإمارة وبشكل دائم على إضافة مشاريع نوعية مختلفة في جميع النواحي السياحية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، كما تهدف رؤية رأس الخيمة لقطاع السياحة إلى جعل الإمارة وجهة رائدة إقليمياً في السياحة الصديقة للبيئة بحلول العام 2025، إلى جانب استقطاب 3 ملايين سائح وزائر سنوياً بحلول عام 2030. وتقود هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، هذه الاستراتيجية الطموحة الرامية إلى بناء قطاع سياحي مستدام اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً، حققت رأس الخيمة نجاحاً باهراً بتسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق لعدد الزوار بأكثر من 1.13 مليون، بزيادة إجمالية بلغت نسبتها 15.6% مقارنة بعام 2021.

وبفضل عروضها الترفيهية والسياحية المتنوعة، اختار وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي إمارة رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية لعامي 2021 و2022. وتقديراً لجهودها في توفير بيئة آمنة للسياح، اُخْتِيرت الإمارة لتكون أول وجهة في العالم تحصل على ملصق الامتثال من «بيرو فيريتاس»، وختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتتميز رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون أربع ساعات طيران، الأمر الذي يجعلها وجهة مثالية للأعمال والشركات الراغبة في التوسع بالإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها.

التعليم

تتميز رأس الخيمة بتاريخ حافل في الاستثمار في التعليم، وتحتضن الإمارة عدداً من مؤسسات التعليم العالي فائقة الجودة، منها الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى احتضانها عدداً من الجامعات والمؤسسات العالمية العريقة، من ضمنها جامعتا «بولتون» و«ستيرلينغ» البريطانيتان، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا».

وتحتضن رأس الخيمة 107 مدارس، منها 73 حكومية و34 خاصة. تقدم تلك المدارس تعليم عالي الجودة لآلاف الطلبة، بداية من مرحلة رياض الأطفال، وحتى المرحلة الثانوية. وإضافة إلى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، تضم الإمارة 8 مدارس تقدم المنهاج البريطاني، و3 مدارس تقدم المنهاج الأميركي، وواحدة للبكالوريا الدولية، إلى جانب العديد من المدارس التي تقدم المناهج الهندية والباكستانية، وذلك يتضمن، أكاديمية رأس الخيمة التي تأسست عام 1975، وتشغل حالياً 5 مدارس متميزة في الإمارة، كما تستقبل أكثر من 3100 طالب من 90 دولة.

شبكة مواصلات

وتضم الإمارة شبكة مواصلات متطورة تشمل الطريقين الرئيسين السريعين 311 و611 اللذين يربطان رأس الخيمة بدبي والعاصمة أبوظبي والإمارات الأخرى في الدولة، إضافة إلى وجود شبكة من الطرق الحديثة حول المدينة تساهم بالحد من الازدحام المروري، وإبعاد الشاحنات الثقيلة عن مركزها.

وجهة مثالية

تحتضن رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات، ويبلغ عدد سكان الإمارة 0.4 مليون نسمة وتتمتع الإمارة بأعلى مستويات الأمان، وتحظى دائماً بتصنيف مرتفع في التقارير العالمية الخاصة بهذا الجانب، وتعتبر إمارة رأس الخيمة وجهة مثالية للأعمال والعيش والسفر والاستمتاع بالحياة، حيث تمتلك رأس الخيمة سجلاً حافلاً بالعديد من الأرقام القياسية بموسوعة «غينيس» العالمية، حققتها الإمارة خلال الاحتفالات المبهرة التي أٌقيمت بمناسبة رأس السنة الميلادية على مدى الأعوام الماضية. ويتضمن هذا السجل، الرقم القياسي لـ«أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم» و«أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم» الذي تم تحقيقه في 2019، و«أطول شلال من الألعاب النارية» في العام 2020، بالإضافة إلى تحقيق رقمين قياسيين عالميين في العام 2023 عن فئتي «أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد»، و«أكبر جملة شُكِّلَت في السماء بوساطة الطائرات من دون طيار».

اقتصاد رأس الخيمة

حافظت الإمارة على مدى أكثر من عقد من الزمن على تصنيفها الائتماني السيادي عند المستوى«A»، وذلك وفقاً لوكالتي التصنيف العالميتين«فيتش» و«ستاندارد آند بورز» ، ويصل عدد الشركات التي تعمل فيها حالياً إلى أكثر 38,000 شركة من 100 دولة حول العالم تمارس أعمالها في 50 مجالاً اقتصادياً، ويعتبر اقتصاد إمارة رأس الخيمة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الدولة. يصل إجمالي الناتج المحلي في رأس الخيمة إلى قرابة 11.5 مليار دولار أميركي، وتتمتع الإمارة بمحفظة اقتصادية متنوعة، يعد فيها التصنيع أكبر قطاعاتها، إذ يساهم بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي. أما قطاع السياحة الذي يعتبر من أسرع القطاعات نمواً في رأس الخيمة، فيساهم بحوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.

قطاعات الأعمال

أولت إمارة رأس الخيمة اهتماماً كبيراً بتأسيس قطاع أعمال قوي، يشكل ركيزة رئيسة لنهجها في التنمية المستدامة الشاملة، وتلعب العلامات التجارية الوطنية وقطاعات الأعمال في رأس الخيمة دوراً محورياً مهماً في دعم مسيرة النمو فيها.

موانئ رأس الخيمة

تُشغل موانئ رأس الخيمة، 4 موانئ في الإمارة، بما فيها ميناء صقر، أكبر ميناء مناولة في منطقة الشرق الأوسط، ومدينة رأس الخيمة الملاحية، المنطقة الحرة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك وصولاً مباشراً للبحر عبر ميناء مخصص. شهدت حركة الاستيراد والتصدير في ميناء صقر، نمواً بمعدل الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث ناولت موانئ رأس الخيمة نحو 75 مليون طن من البضائع سنوياً، وأضافت عملية التوسع في الميناء التي انتهت عام 2019، اثنين من أرصفة المياه العميقة القادرة على التعامل مع السفن الكبيرة، لتبلغ طاقته السنوية 95 مليون طن، ما يجعله أحد أكبر موانئ المناولة في العالم.

الصناعة والتجارة

تُعتبر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وجهة صناعية وتجارية متطورة، حيث تقدم للمستثمرين من مختلف دول العالم مجموعة متميزة من الحلول التي تساعدهم على ازدهار أعمالهم. وتحتضن مناطق الهيئة الصناعية حالياً ما يزيد على 15000 شركة من أكثر من 100 دولة حول العالم تمارس أعمالها في 50 قطاعاً اقتصادياً متنوعاً، ما يجعلها إحدى أكبر المناطق الاقتصادية في المنطقة.

البيئة

في عام 2018 أطلقت حكومة الإمارة استراتيجية رأس الخيمة الطموحة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 20%، ورفع نسبة توليد الكهرباء بنسبة 20% باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040.

الرعاية الصحية

توفر إمارة رأس الخيمة للمواطنين والمقيمين والزوار منظومة خدمات صحية متكاملة، مدعومة بمرافق وتسهيلات متطورة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وتشرف عليها كوادر طبية على أعلى درجات الاحترافية من مختلف أنحاء العالم.

التاريخ والثقافة

تضم إمارة رأس الخيمة حوالي 1000 موقع أثري وتاريخي، وقد كشفت الحفريات فيها عن وجود حضارات تجارية متقدمة سكنت المنطقة منذ أكثر من 5 آلاف عام قبل الميلاد. تحتضن رأس الخيمة 4 مواقع أثرية مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وتعد «الجزيرة الحمرا» التي تمتلك تراثاً معمارياً عريقاً، قرية الصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ الوحيدة التي ما تزال محافظة على طبيعتها في الخليج العربي وجعلها متاحة للزوار، وتم العثور على عدة قطع من الخزف الصيني ذي اللونين الأزرق والأبيض النادرين، والتي ترجع بتاريخها إلى عهد أسرة يوان، ويؤكد أستاذ في متحف القصر، أنه لا يوجد سوى 300 قطعة تقريباً من هذا النوع في العالم.