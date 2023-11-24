بلدية أبوظبي تدعو للحفاظ على نظافة الحدائق والشواطئ

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي، أفراد المجتمع إلى الحفاظ على المرافق العامة من الحدائق والمتنزهات والشواطئ، التي أُنْشِئَت وفقاً لأعلى المعايير العالمية من أجل تعزيز جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع، وذلك لكي تبقى بكامل كفاءتها ومظهرها الحضاري الذي يتماشى مع البنية التحتية العصرية والنهضة العمرانية التي تشهدها أبوظبي.

جاء ذلك، خلال الحملات والزيارات الميدانية التي نفذتها بلدية مدينة أبوظبي على المرافق العامة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي من خلال مراكزها الفرعية: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية مصفح، ومركز بلدية الوثبة، ومركز التواجد البلدي- بني ياس، كل ضمن نطاقه الجغرافي، بهدف تعزيز الوعي لدى الجمهور بالحفاظ على المرافق العامة واستخدامها بالشكل الأمثل الذي يتماشى مع معايير الاستدامة.

الحدائق والمنتزهات

وعملت فرق البلدية في أثناء الحملات التي استمرت خمسة أيام متواصلة، على توعية زوار الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة بالحفاظ على المرافق والتجهيزات فيها مثل: (الألعاب، والأشجار، والنباتات، وأماكن الجلوس، والمسطحات الخضراء، وأماكن الشواء)، وكذلك بالتخلص السليم من النفايات وإلقائها في الأماكن المخصصة لها بالشكل الذي يحافظ على نظافة المرافق والبيئة الصحية النظيفة التي تمتع بها.

كما تضمنت الحملات نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، وإرسال رسائل نصية لأفراد المجتمع للتوعية بالحفاظ على المظهر العام للمرافق العامة وتجهيزاتها وعناصر التجميل فيها، لكي تبقى وجهات ترفيهية عصرية، تلبي احتياجات أفراد المجتمع لقضاء أوقات عائلية سعيدة ضمن بيئة صحية آمنة.

ونفذت إدارة البيئة والصحة والسلامة حملة في حديقة العائلة بكورنيش أبوظبي لتوعية زوار الحديقة وأفراد المجتمع بتعزيز سبل السلامة في الحديقة والمحافظة على البيئة الصحية النظيفة والمرافق والتجهيزات والممتلكات العامة بها.