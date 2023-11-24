زينة «عيد الاتحاد الـ 52» تضيء شوارع العاصمة

هالة الخياط (أبوظبي)

أضاءت بلدية مدينة أبوظبي شوارع العاصمة وضواحيها، استعداداً لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 52، وانتهت البلدية من تركيب التشكيلات الضوئية من الأنوار والعبارات التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة، وتعلي من معاني اليوم المجيد الذي وحد شعب الإمارات، وأرسى أعظم وأنجح تجربة وحدوية في العالم العربي.

وتمتاز زينة عيد الاتحاد بكثافة القطع التي رُكِّبَت في المواقع وكبر حجمها والتركيز على اللون الأبيض الذي يعتبر اللون الأساسي في كل التشكيلات الهندسية والمجسمات المضيئة لتزداد سطوعاً وبهجة وقوة في تزيين المواقع.

ويلقى كورنيش أبوظبي اهتماماً خاصاً من جهة أعداد وأحجام قطع الزينة التي رُكِّبَت، نظراً لأنه يعد من الوجهات المفضلة لأفراد المجتمع في هذا اليوم، كما رُكِّبت حبال الإنارة على معظم الأنفاق من الأعلى بالجهتين، بالإضافة إلى تزيين جذوع النخيل في منطقة الكورنيش بإنارة وميضية متحركة على شكل (FLASHERS).

تشكيلات

وعملت فرق البلدية على تركيب المجسمات والتشكيلات الهندسية واللوحات المضيئة في العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية والدوارات والجسور في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، كما اُسْتُحْدِث أماكن جديدة ومواقع مختلفة لتركيب الزينة لهذا العام، أبرزها الطريق السريع من جسر الشيخ زايد وحتى جسر الشهامة، وذلك لنشر مظاهر الفرحة والابتهاج بهذا اليوم الغالي والعزيز على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وتراعي البلدية، أن تكون التشكيلات والمجسمات الضوئية التي تُرَكَّب ضمن زينة عيد الاتحاد متناسقة وذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، لتكون آمنة لمستخدمي الطريق من السيارات والمشاة، بالإضافة إلى أنها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة العوامل والتغيرات الجوية.

وتشتمل أعمال الزينة الضوئية على تركيب أشكال هندسية مستمدة من وحي المناسبة الوطنية ومعبرة عن ابتهاج المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الغالية، وبالوقت ذاته لإضفاء منظر جمالي يعكس على المدينة وضواحيها تألقاً وجمالاً أخاذاً بهذه المناسبة الغالية.

ألوان

اُستُخدمت ألوان عَلم الدولة بكثرة بالتشكيلات الهندسية، وعبارات تعبر عن قوة وترابط اتحاد الإمارات السبع، وروعي بالتصاميم أن تُمْزَج أبيات النشيد الوطني بتصاميم هندسية إسلامية وحديثة مستوحاة من الطبيعة.