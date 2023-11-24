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«أبوظبي للطفولة المبكرة»: 20 شركة ناشئة في الدورة الرابعة من «أنجال ز»

«أبوظبي للطفولة المبكرة»: 20 شركة ناشئة في الدورة الرابعة من «أنجال ز»
25 نوفمبر 2023 01:27

أبوظبي (وام)

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن اختيار 20 شركة ناشئة للمشاركة ضمن الدورة الرابعة من برنامج «أنجال ز»، والتي تم إطلاقها يوم 6 نوفمبر 2023، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومبادرة Hub71 وشركة «Techstars».
وتتضمن الدورة الرابعة مسارين للشركات الناشئة في مرحلة النمو، الأول للشركات في مرحلة الإطلاق، والثاني للشركات في مرحلة البداية، فضلاً عن تزويد الشركات الناشئة بالأدوات الرئيسية والإرشادات الفنية اللازمة لتوفير خدماتها، من قبل مجموعة من الخبراء الرائدين في مجالات عملها.
وتم تحديد ست شركات ناشئة مشاركة في هذه الدورة ضمن مسار «الإطلاق»، كشركات مؤهلة للحصول على تمويل من مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك ضمن مجموعة شاملة من الحوافز لتمكين الشركات من تحقيق النمو بهدف دعم القطاع الخاص واقتصاد المعرفة في إمارة أبوظبي.
ويهدف برنامج «أنجال ز» إلى استقطاب الشركات الناشئة العالمية الرائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة ومساعدتها على توفير خدماتها في إمارة أبوظبي، حيث تساعد هذه المبادرة الشركات الرائدة على استخدام برامجها ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال برنامج زمالة مخصص وقائم على الشراكة.
ووفقاً لتقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، صُنفت أبوظبي كأسرع منظومة نمواً للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسادس أسرع منظومة نمواً على المستوى العالمي.
ومنذ إطلاق برنامج «أنجال ز» في عام 2020، تم تنفيذ ثلاث دورات تم خلالها تقديم الدعم لـ 32 شركة ناشئة في مرحلة النمو، والمساهمة في تأسيس نصف الشركات الناشئة في مرحلة النمو (تسع شركات من أصل 18 شركة) في أبوظبي.
وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «تمتاز منظومة التعليم والرعاية الصحية في أبوظبي بقدرات واعدة تسهم بفاعلية في تعزيز نمو الأطفال، ويمثل إطلاق الدورة الرابعة من برنامج «أنجال ز» دليلاً مهماً على جهودنا الحثيثة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه تنمية الطفولة المبكرة والحد من تأثيرها».
من جانبه قال الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: « يحتل برنامج «أنجال ز» مكانة رائدة في خلق الفرص الاقتصادية للشركات الناشئة العالمية في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خلال الاستثمار الاستراتيجي في هذه الشركات، وهو ما يميزنا على الساحة العالمية للاستثمار، كما نسعى، مع إطلاق دورتنا الجديدة، إلى دعم الابتكار والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي وخارجها».

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
مكتب أبوظبي للاستثمار
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