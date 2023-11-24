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محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي لـ«142» عريساً من أبناء الفجيرة

محمد الشرقي في صورة جماعية مع العرسان وكبار الحضور (وام)
25 نوفمبر 2023 01:27

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الأعراس الجماعية في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإسهامها في تمكين المقبلين على الزواج من تكوين أسر مستقرة ذات أسس متينة ومترابطة.
جاء ذلك خلال حضور سموه، العرس الجماعي الخامس والعشرين الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، في فندق دبل تري بالإمارة لـ«142» عريساً من أبناء الفجيرة.
حضر العرس الجماعي الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ سعيد بن سرور الشرقي.
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتشجيع الشباب على المشاركة في الأعراس الجماعية، وتعزيز دورها في التخفيف من تكاليف الزواج عليهم، ونشر مفاهيم التكافل والتلاحم بين أبناء الوطن.
وهنّأ سموه، العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم السعادة في حياتهم المقبلة، وبناء أسر مستقرة ومتماسكة تنعم بحياةٍ آمنة وكريمة، مشيداً سموّه بجهود اللجنة المنظمة للمناسبة في تنظيم وتسهيل مشاركة العرسان.
حضر العرس الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبيد اليماحي رئيس اللجنة المنظمة للعرس، وجمع غفير من الأهالي والأعيان.

محمد الشرقي
العرس الجماعي
الفجيرة
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