علي النعيمي يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في حزب العمال الحاكم بالبرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، رومينيو بيريرا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بحزب العمال الحاكم بجمهورية البرازيل.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز، مقررة اللجنة، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي على العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل، وتطور مستويات التعاون في شتى القطاعات الحيوية، بفضل حرص قيادتي البلدين على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد رومينيو بيريرا، حرص بلاده على تطوير مختلف أوجه التعاون وتنمية العلاقات مع دولة الإمارات في كل المجالات.