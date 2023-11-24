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علوم الدار

«ديوان المحاسبة» يشارك في الاجتماع الـ77 للمجلس التنفيذي لـ«الإنتوساي»

وفد ديوان المحاسبة والمشاركون في الاجتماع في صورة تذكارية (وام)
25 نوفمبر 2023 01:27

أبوظبي (وام)

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ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لـ«الإنتوساي»
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شارك وفد من ديوان المحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس الديوان في الاجتماع الـ77 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة «الإنتوساي»، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وبحث الاجتماع الإنجازات اللافتة التي حققتها لجان المنظمة الرئيسة ومبادراتها الجديدة ودورها في تقديم الدعم اللازم للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة حول العالم، وتعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، ووضع المعايير المهنية الرقابية، فضلاً عن دعم قدرات الأجهزة الرقابية وزيادة كفاءة عملها. كما تم استعراض إنجازات فرق العمل ولجانها الفرعية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسة، منها تعزيز الجانب المعرفي والبحثي في مجال الرقابة والمحاسبة، والتنمية المستدامة وخطط منظمة الإنتوساي للمساهمة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة: «نحرص من خلال المشاركة في هذه الاجتماعات على تعزيز التواصل والتعاون بين الأجهزة المختصة بالعمل الرقابي حول العالم بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، كما نعمل على زيادة تبادل الخبرات والمعارف والمهارات المتخصصة في مجال العمل الرقابي وتنمية القدرات المؤسسية في مجال التدريب والتطوير والمعرفة».
كما شارك وفد ديوان المحاسبة في احتفالية الذكرى الـ70 لتأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي» التي أقيمت على هامش الاجتماع، بحضور معالي فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا، ومشاركة عددٍ من أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

منظمة الإنتوساي
ديوان المحاسبة
فيينا
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