«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يصدر ورقة بحثية

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة «ثيميس» عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي.

وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان «المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة»، تحليلاً عميقاً عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم.

وتستكشف الورقة كيف يستغل المجرمون روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والهويات الاصطناعية، وخدمات التمويل اللامركزية وغيرها من التكنولوجيا الرقمية المتطورة، في حين يسلط الضوء أيضاً على كيفية استخدام الابتكار للتغلب على المجرمين في لعبتهم الخاصة.

وسيتم تقديم التقرير خلال جلسة المخاطر 4.0 لأسبوع أبوظبي المالي في 29 نوفمبر من قبل ممثلين من «ثيميس» والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ومن خلال التعاون بين «ثيميس» والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسبوع أبوظبي المالي، ستقدم مجموعة من التوصيات لمساعدة كل من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص على نشر تكنولوجيا الجيل المقبل بشكل جيد، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بها.

وبهذه الطريقة، يغذي البحث العمل الاستراتيجي لمكافحة الجرائم المالية الذي يتم تنفيذه في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

مع استمرار تزايد وتيرة وتعقيد النظام المالي، فإن فعالية جهود مكافحة الجرائم المالية العالمية ستتوقف على استعداد الحكومات والقطاع الخاص للابتكار بطريقة استراتيجية ومنسقة.

وتبنت الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً متقدماً تقنياً في جميع أجزاء النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تخفيف مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة.

وقال محمد شالو، مدير الاتصالات والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن نشر هذا الورقة البحثية المهمة في أسبوع أبوظبي المالي 2023 يعد مثالاً يحتذى به في تبادل المعلومات، التي ستجعل المشاركين في أسبوع أبوظبي المالي والمتخصصين في الصناعة على اطلاع أوسع على أحدث تطورات تمويل الإرهاب».

وقال ديكون جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة ثيميس: «من المقرر أن يكون عام 2024 نقطة تحول رئيسة للتكنولوجيا وتأثيرها على مكافحة الجرائم المالية على الصعيد العالمي. فالمجرمون يستغلون الابتكار للقيام بأنشطتهم غير المشروعة بطرق جديدة يصعب اكتشافها».

وأضاف ديكون: «في الوقت نفسه، شهدنا بشكل مباشر في ثيميس الدور الإيجابي الهائل الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في جهود مكافحة الجريمة المالية. إنها تسمح لنا بربط النقاط بطرق جديدة، تساعد على كشف الروابط الخفية والروابط للأنشطة غير المشروعة، وتزودنا بالأدوات لإيقاف المجرمين في مساراتهم. ولا توجد فرصة أفضل لتعزيز الابتكار في هذا المجال من أسبوع أبوظبي المالي، الذي يجمع قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم حول هذا الموضوع بالذات».