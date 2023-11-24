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ولي عهد عجمان يستقبل سفير إيطاليا

عمار النعيمي في حديث مع السفير الإيطالي خلال الاستقبال (وام)
25 نوفمبر 2023 01:27

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، لورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلم مهام عمله الجديد في الدولة.
ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الإيطالي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين، وأشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل توطيدها بين البلدين الصديقين إضافة إلى بحث فرص الاستثمار من خلال تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين لإطلاعهم على مجالات الاستثمار والقوانين المعمول بها.
من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة في مختلف الميادين.
حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.

إيطاليا
عجمان
عمار النعيمي
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