«معاً» تطلق الدورة الافتتاحية لملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، بالتعاون مع ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال للشركات الناشئة التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها والمدعومة من شركة تمكين، عن إطلاق الدورة الافتتاحية لملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية في أبوظبي.

وسلّط المنتدى الضوء على التحديات الملحة التي تواجه مشهد ريادة الأعمال الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي، وركّز على أهمية الارتقاء بمستوى مهارات الشباب للمساهمة في معالجتها، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل.

وشهدت الفعالية حضور 150 شخصاً، بمن فيهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمستثمرون ورواد الأعمال الاجتماعيون ومؤسسو الشركات الناشئة وغيرهم الكثير. وناقشت الجلسات الحوارية موضوعي أنماط الحياة الصحية ودور الشباب في العمل المناخي، كما أقيمت جلسة لتبادل الأفكار حول مستقبل قطاع الأعمال، تم خلالها تسليط الضوء على 12 مؤسسة اجتماعية محلية ودولية، بما في ذلك 10 مؤسسات اجتماعية خريجة من حاضنة هيئة المساهمات المجتمعية - معاً.

وقال سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية- معاً: «يؤكد الملتقى على هدف الهيئة في دعم المؤسسات الاجتماعية المبتكرة لتسريع نمو وتطوير قطاع ثالث متنوع وفعال في أبوظبي.

من جهته، قال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة ستارت إيه دي: «يسرنا إطلاق الدورة الافتتاحية من ملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث تأتي هذه الخطوة ثمرة للتعاون المميز مع هيئة المساهمات المجتمعية- معاً. وتجسد هذه الفعالية هدفنا المشترك المتمثل في معالجة التحديات الملحة التي تواجه ريادة الأعمال الاجتماعية، سواء في مجتمعاتنا المحلية أو على مستوى العالم».

ويهدف الملتقى إلى سد الفجوة وتعزيز العلاقة بين المستثمرين ورواد الأعمال من الطلاب والمؤسسات الأكاديمية، حيث يوفر منصة لمختلف الجهات المعنية والمؤسسات الاجتماعية الناشئة والمعروفة في دولة الإمارات، مما يتيح الفرصة للتعاون وتعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي.

وحظي الطلاب ورواد الأعمال والمستثمرون والهيئات الحكومية بفرصة فريدة للتواصل وتبادل الأفكار حول أهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط، تزامناً مع اقتراب عقد مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات، وشملت المواضيع المطروحة للمناقشة دور السياسات المعتمدة لريادة الأعمال في دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.