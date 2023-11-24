السبت 25 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«معاً» تطلق الدورة الافتتاحية لملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية

جانب من فعاليات الملتقى (من المصدر)
25 نوفمبر 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»
فيستي يتصدر «السبرينت» ويقترب من لقب «الفورمولا-2»

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، بالتعاون مع ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال للشركات الناشئة التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها والمدعومة من شركة تمكين، عن إطلاق الدورة الافتتاحية لملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية في أبوظبي.
وسلّط المنتدى الضوء على التحديات الملحة التي تواجه مشهد ريادة الأعمال الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي، وركّز على أهمية الارتقاء بمستوى مهارات الشباب للمساهمة في معالجتها، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل.
وشهدت الفعالية حضور 150 شخصاً، بمن فيهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمستثمرون ورواد الأعمال الاجتماعيون ومؤسسو الشركات الناشئة وغيرهم الكثير. وناقشت الجلسات الحوارية موضوعي أنماط الحياة الصحية ودور الشباب في العمل المناخي، كما أقيمت جلسة لتبادل الأفكار حول مستقبل قطاع الأعمال، تم خلالها تسليط الضوء على 12 مؤسسة اجتماعية محلية ودولية، بما في ذلك 10 مؤسسات اجتماعية خريجة من حاضنة هيئة المساهمات المجتمعية - معاً.
وقال سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية- معاً: «يؤكد الملتقى على هدف الهيئة في دعم المؤسسات الاجتماعية المبتكرة لتسريع نمو وتطوير قطاع ثالث متنوع وفعال في أبوظبي. 
من جهته، قال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة ستارت إيه دي: «يسرنا إطلاق الدورة الافتتاحية من ملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث تأتي هذه الخطوة ثمرة للتعاون المميز مع هيئة المساهمات المجتمعية- معاً. وتجسد هذه الفعالية هدفنا المشترك المتمثل في معالجة التحديات الملحة التي تواجه ريادة الأعمال الاجتماعية، سواء في مجتمعاتنا المحلية أو على مستوى العالم». 
ويهدف الملتقى إلى سد الفجوة وتعزيز العلاقة بين المستثمرين ورواد الأعمال من الطلاب والمؤسسات الأكاديمية، حيث يوفر منصة لمختلف الجهات المعنية والمؤسسات الاجتماعية الناشئة والمعروفة في دولة الإمارات، مما يتيح الفرصة للتعاون وتعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي.
وحظي الطلاب ورواد الأعمال والمستثمرون والهيئات الحكومية بفرصة فريدة للتواصل وتبادل الأفكار حول أهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط، تزامناً مع اقتراب عقد مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات، وشملت المواضيع المطروحة للمناقشة دور السياسات المعتمدة لريادة الأعمال في دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

هيئة المساهمات المجتمعية
أبوظبي
جامعة نيويورك أبوظبي
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
اليوم 18:32
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للجمهور
اليوم 18:02
وحدة من الجيش المالي
الأخبار العالمية
مالي تردّ على تصريح حول سيطرة إرهابيين على معسكر
اليوم 21:46
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
الرياضة
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
اليوم 21:42
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©