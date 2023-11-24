معرض أبوظبي الدولي للتمور ينطلق 27 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للتمور، في دورته التاسعة الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بشراكة استراتيجية مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة 27-29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 93 منتجاً للتمور من 79 شركة عارضة من 19 دولة منتجة للتمور.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالدعم المتواصل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ما جعل من إمارة أبوظبي عاصمة دولية للتمور، ومنصة لتبادل الخبرات بين منتجي التمور بالعالم من أجل تنمية وتطوير هذا القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

مهرجانات التمور الدولية

من جهته، أشار الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى تنظيم سلسلة من المعارض والمهرجانات الدولية، بالتعاون مع كل جهات الاختصاص بالدول المعنية منذ العام 2004 وحتى الآن، حيث بلغت أكثر من 50 مهرجاناً ومعرضاً دولياً للتمور في 7 دول منتجة للتمور، في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، والولايات المتحدة المكسيكية، والإمارات العربية المتحدة. فالبداية كانت عام 2004 في مدينة العين بإمارة أبوظبي، حيث أُطْلِق مهرجان الإمارات الدولي للتمور بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة وهيئة أبوظبي للزراعة، واستمر المهرجان لغاية الدورة الثامنة 2014.

ومع بداية العام 2015 أُطْلِقَت سلسلة جديدة باسم معرض أبوظبي الدولي للتمور التين نظمتها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع مركز أبوظبي الدولي للمعارض «أدنيك»، والسلسلة مستمرة لغاية الآن، حيث يشهد المعرض انطلاق دورته التاسعة 2023.

شراكة استراتيجية

وقال الدكتور عبدالوهاب زايد: من المفيد أن نذكر أن معرض أبوظبي الدولي للتمور يمثل 14% من حجم المشاركة الدولية للشركات في معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ونتطلع لاستقبال نخبةٍ من الخبراء والمختصين بزراعة وإنتاج وتصنيع وتصدير وتسويق التمور من الإمارات ومختلف أنحاء الدول المنتجة للتمور بالعالم.

19 دولة مشاركة

يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للتمور استقطب هذا العام 93 منتجاً ومصنعاً ومصدراً للتمور من 79 شركة عارضة، يمثلون 19 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودولة فلسطين، والجمهورية التونسية، وجمهورية باكستان، وجمهورية إيطاليا، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية الهند، وإندونيسيا، وأستراليا، والولايات المتحدة المكسيكية.