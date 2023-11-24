جامعة الإمارات شريك في تحقيق أهداف مؤتمر COP28

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن الجامعة وضعت خريطة طريق خاصة بها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ وما بعده.

وذكر أن جامعة الإمارات تقوم بدورها الوطني باعتبارها شريكاً في تحقيق الأهداف التي يسعى مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP28 إلى إنجازها.

وتسعى الدورة الجديدة لمؤتمر الأطراف (COP28) المقرر انعقادها في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، إلى توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، حيث تجمع الأطراف الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي لتقييم التقدّم المُحرز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي.

وأكد معاليه أن خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة ستُحفّز وتدعم العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمالها لمؤتمر COP28. بقوله: «إننا نُركّز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة: البحث والابتكار، وتطوير شبابنا - أخلاقياتهم ومعرفتهم ومهاراتهم - وشراكاتنا المحلية والدولية».

وذكر معالي زكي أنور نسيبة أن هناك عدداً من المبادرات البحثية الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى معالجة تغير المناخ، ومنها تعزيز الاستمطار، حيث يساهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار (UAEREP) في الابتكار في مجال الأمن المائي من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا وتنفيذ السياسات لزيادة توافر المياه.

وأوضح معاليه أن جامعة الإمارات العربية المتحدة عضو في شبكة المناخ للجامعات (UCN)، التي تتألف من 33 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العديد من المشاركين في هذه القمة.

وقال: «نحن نعمل معاً لضمان مشاركة الشباب الهادفة في COP28 ودفع البحث العلمي لدعم أهدافنا المناخية الطموحة. نأمل أن تواصل هذه الشبكة هذا العمل بعد COP28 وأن تكون شريكاً قيّماً للحكومات والجامعات على حدٍّ سواء».

كما ذكر أنه يمكن للجامعات أيضاً تطوير دورات وبرامج متخصصة تركز على تغير المناخ والاستدامة، مصممة خصيصاً لمواجهة التحديات البيئية المحلية والإقليمية.

ومن منظور أوسع، من المهم أن تدرك الحكومات والقطاع الخاص أن الجامعات، وليس الحكومات وحدها، كانت تاريخياً حاضنات للأفكار لمواجهة التحديات العالمية الملحة، بما في ذلك تغير المناخ.