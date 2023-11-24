انطلاق «مؤتمر الأمم المتحدة للشباب COY18» في إكسبو دبي غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للشباب بنسخته الـ18 غداً، في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة محلية وعالمية واسعة، بتنظيم واستضافة كل من مركز الشباب العربي في أبوظبي، والجامعة الأميركية في الشارقة (AUS)، ومركز أبحاث «جرين هاوس» التابع لجامعة نيويورك أبوظبي.

ويشكل مؤتمر الأمم المتحدة للشباب، أحد أبرز المؤتمرات الشبابية المرتبطة بالحِراكات المناخية، ومنصة عالمية تجمع المشاركين من الشباب العربي والباحثين والمهتمين لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة التي تعزز سياسات تغيّرات المناخ دولياً.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة الشباب في مؤتمر المناخ كوب 28: «تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة دور الشباب محورياً في قيادة الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية. ويمثل استضافة مؤتمر COY18 فرصة ذهبية لتطبيق نموذجنا الوطني في تمكين الشباب خلال مؤتمر COP28. كما نحرص على توفير فرص فريدة لتعزيز أصوات الشباب والتأكيد على إيصالها إلى صناع القرار وضمان مشاركتهم الفعّالة في جميع جوانب عملية COP».

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «حققت دولة الإمارات خطوات ونتائج ملموسة في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة والحد من آثار التغيرات المناخية وخلق مستقبل مستدام للجميع، وتكللت هذه الجهود باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، مؤتمر الشباب من أجل المناخ في نسخته الـ18، وهو ما يؤكد الحاجة لتكاتف جميع الجهود والعمل المشترك من أجل إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية وتسريع جهود الاستدامة في مختلف القطاعات».

وأكدت معاليها، «سيكون المؤتمر فرصة للانطلاق من جديد نحو صناعة التغيير في قضية مصيرية وملحة كقضية تغير المناخ وفرصة لحشد جهود المجتمع الدولي للعمل ودعم الخطة الهادفة إلى تحقيق الإنجازات في العمل المناخي العالمي، والتي ستسهم في ضمان تحقيق الأهداف والنتائج من كوب 28، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة ويشجعهم على التعامل مع التحديات التي تواجههم على جميع الأصعدة».