مزارعون مواطنون: دعم تعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية هدية سخية من قائد استثنائي

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أشاد مزارعون في المناطق الشمالية بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوسيع نطاق الدعم المقدم لتعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع، والذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية عنهم والناتجة عن تعرفة الكهرباء وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطنين من فئة المزارعين.

وقال المواطن علي عبيد المزروعي: إن أوامر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتوسيع نطاق دعم تعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية لتشمل أصحاب المزارع، رسمت الفرحة على وجوه الجميع منذ اللحظة الأولى من سماع الخبر خاصة لأصحاب المزارع في المناطق الشمالية ممن يحرصون على تعزيز نشاط ومهام الزراعة وإنتاج المحاصيل لإبراز المنتج المحلي في الأسواق، وسيسهم في التطوير من هذه المهنة بعد قرار الدعم الموجه من قبل القيادة الرشيدة.

وأكد أن هذا القرار يؤكد حرص قيادة دولة الإمارات ممثلة برئيس الدولة، حفظه الله، على دعم المواطنين وزيادة مصدر الرزق بهدف إيجاد حياة كريمة لهم ولأسرهم، والذي بدوره سيحقق الأمن الغذائي وتنوع المحاصيل في الدولة.

هدية للمزارعين

وقال عبدالله علي المزروعي: إن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تعد هدية عيد الاتحاد 52 للمزارعين حيث ستسهم في تقديم الدعم لهم واستمرارية زراعة وإنتاج المحاصيل المحلية وغيرها التي ستتواجد في الأسواق والتي ستكون من أيدي الأبناء المواطنين ممن يتمتعون بالخبرة الواسعة في مجال الزراعة وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن المبادرة ستدعم قطاع الزراعة الوطني ويحقق الاستقرار المجتمعي ويخفف الأعباء المالية التي تقع على عاتق فئة المزارعين، مشيراً إلى أن المبادرة ستحقق جانب الاستقرار والرفاة للمواطنين وإيجاد وتعزيز المنتج الإماراتي والمحاصيل الزراعية من الفاكهة والخضار والمحاصيل النادرة وغيرها في الأسواق المحلية والخارجية كذلك.

تنوع الإنتاج المحلي

وقال المواطن علي سالم: إن المبادرة جاءت لتخدم شريحة كبيرة من أبناء دولة الإمارات ممن يعملون في قطاع الزراعة، حيث ستسهم في تنوع المنتج المحلي من خلال الحفاظ على الزراعة المحلية، وتمكينهم نحو تحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي وتحفيز المزارعين نحو مواصلة الإنتاج وزيادة الكميات التي تجود بها مزارعهم، وبالتالي زيادة العائد المالي وتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لهم ولأسرهم.