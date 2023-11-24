مزارعو رأس الخيمة: دعم تعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية دفعة قوية للنشاط الزراعي

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد مزارعو رأس الخيمة أن أمر توسيع نطاق دعم تعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة وشموليتها جميع أصحاب المزارع وتغطية فرق التعرفة للكهرباء يمثل دفعه قوية لدعم النشاط الزراعي في الإمارة من خلال الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المبادرة في دعم نشاطهم، والذي سيسهم بالتالي زيادة ورفع مستوى تسويق المنتجات من خلال تقديم الدعم الفني.

وأجمع مزارعو رأس الخيمة على أن فواتير الاستهلاك لخدمة الكهرباء كانت تؤثر بدورها في تراجع الدعم المادي والعيني بصورة ملحوظة، ولكن مع القرار والمبادرة سيكون هناك مردود إيجابي ومحسوس.

من جانبه، قال المواطن حسن عبدالرحمن الشميلي إن الدعم الذي أعلن عنه رئيس الدولة سيسهم في رفع مستوى الأمن الغذائي، مؤكداً أن مزارع رأس الخيمة تسعى ومنذ سنوات عديدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه، لكن لتحقيق هذه المعادلة يستهلك المزارع ويتكبد مسألة التغطية الكهربائية للفواتير، الأمر الذي اضطر العديد من المزارعين إلى هجر المهنة. ونوه الشميلي إلى أن المبادرة ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين بما يحقق زيادة الإنتاج وجودته وترشيد استخدامها وتحقيق أعلى مستويات ممكنة من الاعتماد الذاتي.

الأمن الغذائي

أوضح المواطن سعيد علي مصبح النعيمي أن دولة الإمارات تعني وبدرجة عالية تحقيق الأمن الغذائي والذي يتحقق من خلال تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه المزارع، كما تسهم القرارات التي تدعم المواطن المزارع إلى تشجيع النشاط الزراعي فيها، حتى لا تعتمد على مزارع محددة، ولن تعتمد على الاستيراد من الخارج، أو الزراعة في مناطق محددة، ناهيك أنها توفر عليهم كمزارعين عناء الطريق إلى الأسواق البعيدة، مشيداً بقرارات الدولة التي تسهم وبشكل دائم في مصلحة المواطن في جميع المجالات والقطاعات بما فيها القطاع الزراعي، وذلك من خلال زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة، مؤكداً أن الدولة تستحدث العديد من الاستراتيجيات التي من شأنها ابتكار وتنفيذ حلول مستدامة لإنتاج وإدارة الغذاء في دولة الإمارات.