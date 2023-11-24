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مليحة ترتدي أزهى أثوابها في عيد الاتحاد

مليحة ترتدي أزهى أثوابها في عيد الاتحاد
25 نوفمبر 2023 01:25

الشارقة (الاتحاد)

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على يومين متواصلين، شاركت مليحة مع فعاليات عيد الاتحاد الـ 52، بفعاليات في القرية التراثية التي تتمتع برونق بدوي أصيل، يعكس الانتماء للإمارات، وولاء أبناء الوطن لأرضهم الطيبة.
وبدأ الاحتفال بمسيرة وطنية، قدمتها الفرق العسكرية، وشاركت فيها المؤسسات الحكومية وعموم أهالي مليحة ضمن المنطقة الوسطى بالشارقة.. وشهد الحضور عروضاً وفقرات تراثية تقدمها الفرق الحربية، إلى جانب فعاليات أخرى تتضمن مسرحية وطنية وقصائد شعرية وفقرات للأطفال، إلى جانب عروض الخيالة والهجن.. قال سلطان علي سيف الخاصوني، رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة: الفعاليات فتحت أبواباً موغلة في القدم تجسد حضارة عريقة وتتحدث عن تاريخ إماراتي حافل.

مليحة
عيد الاتحاد
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