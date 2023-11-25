احتمال سقوط أمطار خفيفة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والمد الثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 18:43 والجزر الثاني عند الساعة 05:57.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:49 والمد الثاني عند الساعة 21:49 والجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 03:20.