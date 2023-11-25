أبوظبي.. قياس عوادم المركبات «عن بُعد»

أبوظبي (الاتحاد)

للمرة الأولى في المنطقة، استعانت أبوظبي بتقنيات مبتكرة لقياس انبعاثات المركبات «عن بُعد» على طرق الإمارة، بالشراكة مع شركة إيرث إنتليجنس للاستشارات البيئية 4EI، وشركة هيجر لتقنيات البيئة والغلاف الجوي هيت «HEAT» ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.

والتقنية المستخدمة طورتها شركة هيجر لتقنيات البيئة والغلاف الجوي HEAT، والحاصلة على براءة اختراع من وكالة الفضاء الأميركية ناسا، وتقنية كشف الانبعاثات والإبلاغ عنها «EDAR» التي تقيس الانبعاثات على الطرقات باستخدام أجهزة الكشف الآنية القائمة على الليزر.

ومن خلال التقنية الجديدة ستكون هيئة «البيئة - أبوظبي»، قادرة على قياس الانبعاثات من عوادم المركبات المتحركة بدقة وفي الوقت الفعلي، كما يمكنها تحديد رقم لوحة ترخيص السيارة، والذي يستخدم فقط للحصول على المعلومات الفنية للمركبة مثل العلامة التجارية والطراز ونوع الوقود ومعيار الانبعاث ووزن السيارة.

وتعتبر المبادرة جزءاً من برنامج الإدارة المتكاملة لجودة الهواء الذي وضعته الهيئة، حيث ستساهم في وضع أساساً علمياً للسياسات واللوائح المستقبلية لمراقبة جودة الهواء، وتطوير أدوات تشريعية مناسبة لتقليل الانبعاثات من المركبات، وتحديد أنواع وأصناف المركبات الأكثر تلويثاً حسب فئتها والتكنولوجيا المستخدمة فيها، وإنشاء المدخلات الخاصة ببيانات جودة الهواء لنظام النمذجة الرياضية وتطوير عوامل انبعاث الهواء المحلي وغازات الدفيئة، فضلاً عن تعزيز جهود البحث الأكاديمي ومشاريع الابتكار.