الأحد 26 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

روسيا تتوقع اتفاقاً مع تركيا بشأن الغاز قريباً

محطة للغاز الطبيعي
25 نوفمبر 2023 19:37

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، إن من المتوقع أن تتوصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق حول إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب.
وأضاف أن شركتي "غازبروم" الروسية و"بوتاش" التركية تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خريطة طريق المشروع.
وذكر نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية "أنا واثق من أنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب".
واقترحت روسيا العام الماضي إنشاء مركز للغاز في تركيا لتعويض ما فقدته من مبيعات إلى أوروبا.
ولم تحرز المناقشات تقدماً كبيراً بعد تعرض تركيا لزلزال مدمر في فبراير الماضي. 

أخبار ذات صلة
موسكو تطلق صاروخاً يحمل قمراً صناعياً
زلزال قوي يهز جنوب شرقي تركيا
المصدر: رويترز
روسيا
تركيا
الغاز
آخر الأخبار
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
الأخبار العالمية
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
اليوم 15:18
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
اليوم 15:06
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
الرياضة
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
اليوم 15:02
«العنابي» يحتفل بـ«الفوز الأكبر» في ليلة صيد «الصقور»
الرياضة
«العنابي» يحتفل بـ«الفوز الأكبر» في ليلة صيد «الصقور»
اليوم 15:00
برعاية حمدان بن محمد.. منتدى دبي للمستقبل ينطلق غداً بمشاركة 2500 خبير ومتخصص عالمي
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. منتدى دبي للمستقبل ينطلق غداً بمشاركة 2500 خبير ومتخصص عالمي
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©