شرطة دبي تعرف 2500 سائح بخدماتها الأمنية

دبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وفداً سياحياً حط رحاله في ميناء دبي هاربور، قادماً على متن الباخرة السياحية Virgin، وذلك في إطار جهودها لتوعية السياح بخدمات الشرطة الأمنية والذكية عبر مختلف قنوات التواصل الإلكترونية.

وأكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة، أن استقبال سياح إمارة دبي، والترحيب بهم، يأتي ضمن مبادرة «فرحة سائح»، التي تهدف إلى دعم رؤية ورسالة استراتيجية شرطة دبي الساعية لترسيخ شعور الأفراد بالأمان، عبر التوعية بالخدمات الذكية المبتكرة، والتي تسرع التكنولوجيا اليوم من تقديمها للمتعاملين بسهولة وكفاءة.

وأوضح العميد الجلاف، أن إدارة الشرطة السياحية استقبلت 2500 من مختلف الجنسيات كانوا على متن السفينة، مرحبين بهم على أرض الدولة، إلى جانب تقديم عروض عسكرية وأخرى بالدوريات الفارهة، ومشاركة من الشرطية «آمنة»، وتوزيع هدايا تذكارية عليهم، مؤكداً أن هذه المبادرات من شأنها دعم القطاع السياحي في الإمارة، والمساهمة في إثراء التجربة السياحية للقادمين لإمارة دبي.

وأكد العميد الجلاف أهمية التوعية بمختلف قنوات التواصل الإلكترونية والذكية للوصول إلى الجمهور في كل مكان، وتقديم خدمات الشرطة السياحية في أي وقت.