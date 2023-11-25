«الصحة» تستطلع آراء المتعاملين حول 6 خدمات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن مبادرة لقاء المتعاملين في الربع الرابع للعام الجاري، وهي عبارة عن جلسات فردية تناقش موضوعات محددة مسبقًا مع أصحاب المصلحة المعنيين، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات مستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تهدف إلى قياس مدى رضا المتعاملين بالخدمات وتسجيل أي أفكار أو تحسينات يتطلبها المتعامل للخدمة، والاستماع لصوت المتعامل لمعرفة نقاط التحدي والمصاعب التي تواجههم من خلال تجربتهم للخدمات.

وتسعى المبادرة التي أعلنت الوزارة عنها على موقعها الإلكتروني، إلى دراسة التحديات الحالية وإبداء الحلول المناسبة لها ضمن مشاريع التطوير على الخدمات الحالية، وإشراك المتعاملين في إبداء الرأي والمشورة حول التصور المستقبلي للخدمة، بالإضافة إلى تطوير عمليات الخدمة بسلاسة.

وذكرت الوزارة، أنه يتم عقد ورش مع المتعاملين لمناقشة 6 خدمات وموضوعات، تتمثل في اعتماد الإجازات المرضية والتقارير الطبية والترخيص لمزاولي مهنة التمريض وفنيي الطب، وإصدار إذن استيراد أدوية من الوكيل المحلي، وإصدار إذن استيراد معدات طبية، بالإضافة إلى آلية ترخيص برنامج صحي، وإصدار شهادة الالتزام بمعايير الممارسة الجيدة لمؤسسة صيدلانية.

وأوضحت الوزارة، بأنها تتبع منهجية عملية وإدارية متكاملة في عقد هذه الجلسات، حيث تعرض تجربة المتعامل عن الخدمة، ثم مناقشة القنوات المفضلة لاستلام الخدمة، وبعدها مناقشة سهولة إتمام الخدمة، وكذلك تفضيلات المتعاملين على مستقبل الخدمة.

وأفادت بانه يتم تصميم عمليات الخدمة الحالية ودراسة جوانب الاستباقية وباقات الخدمة إن وجدت، وتناول التحديات والتوصيات.

وأكدت الوزارة، انه سيتم استخدام النتائج لمبادرة لقاء المتعاملين في رصد وتوثيق رؤى المتعاملين وتوصياتهم ضمن سجل حصر الرؤى ودراسة المقترحات التطويرية من قبل ملاك الخدمة والمتابعة مع إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش لفهم الإجراءات في حال عدم تجديد الترخيص وكذلك في حال ترتب الغرامات.

وشددت على انه سيتم الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الجلسات والمقترحات التطويرية ضمن مشروع التصميم التشاركي للتحسين على خدمات التراخيص، وسيتم عكس الأفكار المقترحة من قبل المتعاملين من خلال التصور المستقبلي للخدمة ورصد ردود المتعاملين.

وتأتي المبادرة المتعلقة بلقاءات مع المتعاملين، حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاع الجمهور والتشاور معهم حول جميع القضايا التي تمسهم، من خلال توفيرها منصة تفاعلية ترصد وتسرد الاستشارات من مختلف الجهات الحكومية.

ولذلك تعمل الجهات الحكومية إلى سماع آراء المتعاملين لاستخدامها كمدخلات لاتخاذ قرارات فعالة والتي بدورها ستعزز رضا الناس وسعادتهم، من خلال إشراكهم بالرأي عن خدمات وسياسات الحكومة وان يكونوا جزءًا من صنع القرار.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن مشورة إلكترونية حول تحديث استراتيجية الابتكار واستشراف المستقبل، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديث استراتيجية الابتكار واستشراف المستقبل للقطاع الصحي في الدولة، بما يتوافق مع ممارسات الوزارة المؤسسية المتماشية مع أفضل الممارسات العالمية.

وقالت: «تهدف هذه المشورة إلى أخذ رأي المجتمع فيما يتعلق بتطوير الاستراتيجية والأخذ في الاعتبار المقترحات والإضافات التي يمكن أن تساعد في تحسين الاستراتيجية، بناءً على التحليل الوضع الراهن، والمسح العالمي للقطاع الصحي».

وأضافت: «يتضمن مقترح التطوير الأولي، 3 محاور هي: «تطوير الأدوات والممارسات ومنظومة التأهيل والعمل لتمكين موظفين مبتكرين ومستشرفين للمستقبل، وتطوير منظومة العمل والقدرات المؤسسية بما يتماشى مع الوصول إلى «وزارة استباقية في استشراف المستقبل والابتكار».

أما المحور الثالث فيتعلق بتطوير ممارسات ومنهجيات عمل الوزارة وتعزيز التفاعل الإيجابي من أجل «وزارة قيادية لتمكين قطاع صحي مبتكَر ومنافس للمستقبل».