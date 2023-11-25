الإمارات للفضاء: تطوير شامل لبرنامج «المناطق الاقتصادية»

آمنة الكتبي (دبي)

تواصل وكالة الإمارات للفضاء، تطوير برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، وأطلق كبرنامج شامل لدعم تأسيس ونمو واستدامة الشركات الوطنية ذات الصلة بقطاع الفضاء، مع تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.

وذلك عبر التركيز على زيادة عدد الشركات بالمناطق الاقتصادية الفضائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، لإشراك القطاع الخاص مساهماً رئيساً في جهود النمو والتنمية، وتعمل لجنة اقتصاد الفضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع لتمكين نمو النظام البيئي الفضائي، وتتمثل أهم مبادرات مناطق الفضاء الاقتصادية في توفير مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، بالإضافة إلى المختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية.

ومن أهم الأهداف خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء؛ ما يساهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي الغير نفطي للدولة، كما تتمثل باقة المحفزات الفضائية، في توفير التصريح السريع وهو تصريح تصدره الوكالة للمالك أو المشغل لممارسة الأنشطة الفضائية أو الداعمة للفضاء لقائمة محددة من الأنشطة، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء.

بالإضافة إلى مختبرات الفضاء من خلال هذه المبادرة ستتمكن الشركات من استخدام المرافق الفضائية بالتعاون مع الشركاء المعنيين كمراكز البحث الفضائية، بالإضافة إلى الخبرة التقنية التي تُقدم من خلال الخبراء المختصين، برنامج مسرعات الأعمال، بالتعاون مع شركائنا المحليين سيُوفر فرص تسريع وتطوير الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص التمويل، بالتعاون مع شركائنا المحليين سيُوفر الحلول والتسهيلات المالية الميسرة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

مساحات

بالتعاون مع الشركاء المحليين في أبوظبي ودبي، سيتم خلال المرحلة الأولى، توفير مكاتب ومساحات للعمل بأسعار تنافسية في بيئة محفزة تساعد الشركات على النمو والتطوير، بفرص الترويج، حيث توفر وكالة الإمارات للفضاء فرص الترويج والعرض للمنتجات والخدمات الفضائية المقدمة من قبل الشركات، إضافة إلى توسيع شبكة التواصل مع الخبراء في القطاع والتعرف على أهم المستجدات في المجال، وذلك من خلال المشاركة في أهم الفعاليات الفضائية المحلية والعالمية.

وبلغ حجم الإنفاق التجاري في قطاع اقتصاد الفضاء في الدولة، خلال الفترة من 2015 إلى 2020، 10.9 مليار درهم، كما زادت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40% خلال العام 2020.