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دبا الحصن تحتفي بذكرى عيد الاتحاد الـ 52

مشاركون في الاحتفال (من المصدر)
26 نوفمبر 2023 01:12

الشارقة (الاتحاد)
احتفلت مدينة دبا الحصن، بذكرى «عيد الاتحاد الـ 52» بتنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات ذات الطابع التراثي، التي أكدت على الهوية الوطنية لدولة الإمارات واستهدفت تعزيز روح الولاء والانتماء.

وأقيمت فعاليات دبا الحصن أمس، وشملت الفعاليات مسيرة شعبية من مدخل مدينة دبا الحصن وحتى قناة جزيرة الحصن، بمشاركة كافة الدوائر والهيئات الحكومية والأعيان وأهالي المدينة، ومجموعة من العروض والفعاليات المتنوعة التي أبرزت تراث المدينة والمجتمع الإماراتي بشكل عام، كما تمت إقامة ركن خاص للأسر المنتجة. وبدأت الفعالية بالسلام الوطني والفرقة العسكرية، وأوبريت «الوطن غالي»، وفقرة شعرية للشاعر سعيد الخشري، وفرقة الفرسان الحربية، وفقرة شعرية للشاعر جمال بن يعروف، ومسابقات من الماضي والحاضر، وأوبريت «إمارات المحبة»، و«نحن بلاد الاتحاد»، إلى جانب عرض للطيران الشراعي.

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وقال أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن: «تمثل دبا الحصن بمعالمها وحصنها الأثري شاهداً على تاريخ الإمارات، وما مرت به من مراحل عديدة حتى تم إعلان تأسيس الاتحاد، لتنطلق بعدها في مسيرة التطور والنمو والحضارة، لذا فإن إحياء المدينة لذكرى عيد الاتحاد الـ 52 يأتي إيماناً بعظم ما سجلته دولتنا بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة من إنجازات جعلت منها مثلاً يحتذى به.»

وأضاف: «وبمناسبة عيد الاتحاد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وكل شعب الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة».

دبا الحصن
عيد الاتحاد
الإمارات
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