ماجد بن سعود بن راشد المعلا: شباب الإمارات صنعوا الفارق وحققوا الإنجاز

أم القيوين (وام)

زار الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، الملتقى الشبابي الذي نظمه مجلس أم القيوين للشباب تحت عنوان «منطقة الشباب» في قاعة الاتحاد للمناسبات بالإمارة.

وأشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا ببرامج وفعاليات الملتقى الذي ساهم في تبادل المعارف والخبرات وتوليد أفكار إبداعية شبابية مبتكرة من مختلف إمارات الدولة تستشرف مستقبل غد أفضل للشباب والمجتمعات الإنسانية ككل، مثنياً على جهود أعضاء مجلس أم القيوين للشباب والقائمين على الملتقى.

وأكّد رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين أهمية تسخير الطاقات الشبابية وتوجيه إبداعاتهم والاستفادة من قدراتهم وابتكاراتهم ليكون لهم دور كبير في عملية تصميم مستقبل الإمارات، مؤكداً أن شباب الإمارات صنعوا الفارق وحققوا الإنجاز في كل المسؤوليات التي تولوها وكانوا دوماً على قدر الثقة التي وضعتها فيهم القيادة الرشيدة. وتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والبرامج والورش التدريبية بمشاركة نخبة من شباب الوطن، بالإضافة إلى تنظيم مناظرة شبابية حول الألعاب الإلكترونية ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها على الفرد والمجتمع.

وعلى هامش هذه الفعاليات، شاركت دائرة السياحة والآثار بتنظيم معرض للقطع الأثرية يهدف إلى نشر الوعي الثقافي والأثري لدى الشباب وتعزيز الهوية التاريخية والحضارية.