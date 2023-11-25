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لدعم الأشقاء الفلسطينيين.. 69 طائرة مساعدات إماراتية إلى غزة

تسيير جسر جوي لتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة (أرشيفيه)
26 نوفمبر 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)
تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من خلال تسيير جسر جوي وصل عدده إلى 69 طائرة حتى أمس، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة، والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

وسيتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني في غزة، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات، كما كانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أعلنت اعتزامها إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة. وتصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى 200 ألف جالون يومياً بإجمالي 600 ألف جالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يومياً.

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وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي تواجههم حالياً.
تجدر الإشارة إلى أن عملية «الفارس الشهم 3» انطلقت في الخامس من نوفمبر الجاري بقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، علاوة على فتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة - أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.

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