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هطول الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة (من المصدر)
26 نوفمبر 2023 01:12

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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هطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية ممطرة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة، مثيرة للغبار وتؤدي إلى اضطراب البحر أحياناً.
ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة بحالة جوية نتيجة لمرور امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بشكل سريع، مصحوباً بتشكلات مختلفة من السحب قادمة من الغرب تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبه بسقوط أمطار على المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية. وساد أمس السبت طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية وسقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية.
والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س. والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.  وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم الأحد رطباً صباحاً على المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية نهاراً.
والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجمهور من ارتياد الأودية وتجمعات المياه خلال هطول الأمطار، مع القيادة بحذر أثناء سقوط الأمطار.

هطول الأمطار
الطقس
المركز الوطني للأرصاد
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