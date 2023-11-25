«أبوظبي الدولي للأغذية» يستشرف مستقبل القطاع غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف) 2023 روّاد العالم في قطاع الأغذية والمشروبات في الفترة من 27-29 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يشكّل فرصة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات الغذائية، إضافةً إلى توفير منصة مثالية للقاء الشركات والأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات. وسيستقطب المعرض 1300 علامة تجارية مشاركة إلى جانب 26 جناحاً دولياً، مع استضافة 260 من المشترين الدوليين الذين جرى اختيارهم بعناية.

وتُنظّم مجموعة «أدنيك» معرض أبوظبي الدولي للأغذية بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث يهدف المعرض في دورته لعام 2023 إلى تسليط الضوء على النمو الكبير الذي حقّقه قطاع الأغذية الوطنية، إضافة إلى استكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات المستقبلية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

يشكّل معرض «أديف 2023» الذي يمتد على مساحة تصل إلى 28 ألفاً و465 متراً مربعاً، فرصة مثالية للزوار للمشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات المصاحبة التي تسلّط الضوء على ثراء وتنوع قطاع صناعة الأغذية والمشروبات العالمي. وسيوفر المعرض ضمن برنامج المشترين الدولي مساحة حصرية للمشترين والموردين من الفئة الأولى، والتي تتيح لهم التواصل وتكوين شراكات مجدية وفاعلة. إضافة إلى ذلك، سيتمّ تنظيم مؤتمر أديف الذي يمكن للمشاركين حضوره مجاناً، والذي سيوفّر معلومات قيّمة من أكثر من 30 متحدثاً من الخبراء في القطاع، تتناول موضوعات مهمة مثل الشبكات الغذائية المُستدامة، والسلامة الغذائية، والممارسات الزراعية.

وخُصَّصت منطقة الشركات الناشئة في معرض «أديف 2023» لرواد الأعمال الناشئين لعرض أحدث ابتكاراتهم، حيث تم تصميم هذه المنطقة لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية والإقليمية. كذلك، ستحتفي جوائز أديف للابتكار بالمنتجات والمبادرات الرائدة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، حيث سيتم تكريم أصحاب الإنجازات في مجالَي التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.

ويتضمّن معرض «أديف 2023» برنامجاً حافلاً من الفعاليات المتنوعة، أهمها معرض الذواقة العالمي الذي يقدم للزوار فرصة لتجربة النكهات العالمية المتميزة احتفاءً بالذوق والاستدامة في عالم الطهي. ويستضيف المعرض أشهر الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان من كل من أوروبا والهند وأرمينيا، وغيرهم من المبتكرين العالميين في فنون الطهي. إضافةً إلى ذلك، يتمّ تنظيم مسابقات البيتزا، التي تجمع كبار الطهاة من كل أنحاء العالم ليتنافسوا على لقب «فخر البيتزا»، ويتيح للحاضرين فرصة مشاهدة هذه المسابقة التنافسية والمشاركة فيها.

وفي موازاة ذلك، يتمّ تنظيم مسابقة القهوة الوطنية التي تركّز على فن تحضير القهوة المفلترة، إضافةً إلى عرض تقنيات تخمير القهوة يدوياً والخدمة المميزة في هذا المجال.

وبدوره، يوفّر معرض أبوظبي للتمور منصة فريدة مخصصة لكل المهتمين بصناعة التمور، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإرث التاريخي والابتكار الزراعي في هذا القطاع. وسيشهد معرض أبوظبي التاسع للتمور مشاركة 20 دولة، منها 3 دول تشارك للمرة الأولى، إلى جانب 79 علامة تجارية تعرض 65 منتجاً جديداً.

ويشكّل معرض «أديف 2023» منصة مثالية للقاء والتواصل في مجال الأعمال واستكشاف قطاع صناعة الأغذية والمشروبات. كما يوفّر فرصة رائعة للزوار للقاء الموردين الروّاد في السوق، والاطّلاع على أحدث المنتجات والاتجاهات والابتكارات في قطاع الأغذية والمشروبات.

فعاليات

يقدّم معرض «أديف» ومعرض أبوظبي للتمور 2023 للزوار مجموعة متنوعة من الفعاليات والخدمات لتعزيز تجربتهم. ويوفّر تطبيق الهواتف المحمولة آخر المستجدات حول المنتجات والعارضين، كما توفّر الأجنحة الدولية لمحة عن العروض والخدمات الفريدة الخاصة بالدول المشاركة.

كما يمكن للزوار الحجز المبكر من خلال HotelMap للحصول على أفضل عروض الإقامة، كما يمكنهم الاستفادة من المساعدة المتوفّرة والخاصة بإنجاز التأشيرة، تسهيلاً لإجراءات السفر للمسافرين الدوليّين.