وزير البيئة النيجيري: نتشارك مع الإمارات رؤيتها القيادية لـ COP28

أبوظبي (وام)

أكد بلرابي عباس لوال، وزير البيئة النيجيري، أن بلاده تتشارك مع الإمارات رؤيتها القيادية لمؤتمر الأطراف COP28، مبيناً أهمية الشمولية والشفافية والواقعية والنهج الموجه نحو النتائج لتحقيق جدول أعمال المؤتمر الطموح.

وقال: نتطلع إلى التعاون مع الإمارات في خطة نيجيريا للانتقال في قطاع الطاقة، كما سنعمل على المشاركة مع الإمارات في دعم مبادرات التكيف، بما في ذلك التصدي لفقدان التنوع البيولوجي، واستعادة الأراضي الزراعية، وحفظ الغابات، وحماية السواحل، وضمان الأمن الغذائي، وحماية سبل المعيشة. وحول أهمية أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، أكد لوال، أنه يوفر فرصة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين للتقييم المستمر لتقدمهم وتحديد الثغرات في جهودهم لمعالجة تغير المناخ.

وأعرب عن تطلع نيجيريا للبرنامج الطموح لتفعيل المادة 6 من اتفاق باريس بشأن أسواق الكربون، والتي تقدم إطاراً للدول للتعاون نحو تنفيذ التزاماتها الوطنية المحددة من خلال أسواق الكربون، حيث يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون لتعويض انبعاثاتهم من غازات الاحتباس الحراري عن طريق شراء أرصدة الكربون من تلك التي تكون انبعاثاتها في الحدود المقبولة عالمياً، مؤكداً أن تسليط الضوء على تفعيل الهدف العالمي للتكيف هو أمر أساسي بالنسبة لأفريقيا. وشدد وزير البيئة النيجيري على أهمية التمسك بمبدأ المسؤوليات المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو مبدأ للقانون البيئي الدولي، مشيراً إلى أنه علينا التأكد من توفر موارد كافية للدول النامية، بما في ذلك أفريقيا، للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ.