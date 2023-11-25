المعاشات: تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس السابع لعام 2023 الذي انعقد أمس الأول، وبدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجنة الاستثمار المتفرعة عن المجلس.

وناقش المجلس قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023، والذي يهدف لتحقيق الاستدامة المالية للهيئة وتحقيق رؤيتها بإيجاد نظام معاشات رائد ومتميز وفقاً لأفضل الممارسات التقاعدية.

وقد وجه المجلس إدارة الهيئة بتوضيح أهم جوانب القانون الجديد للشركاء من جهات العمل والموظفين العاملين لديها، خاصة فيما يتعلق بتطبيقه على الموظفين الجدد الذين يلتحقون بالعمل بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، بينما يحتفظ المشتركون الحاليون بحقوقهم المكتسبة بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، كما وجّه الإدارة بتقديم أفضل الخدمات الرقمية للمتقاعدين من الهيئة.

وناقش المجلس مشروع الميزانية السنوية للهيئة لعام 2024 وقام بإقرارها، كما أعاد تشكيل إحدى لجانه المتفرعة عنه وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، واطلع على مستجدات مشروع التحول الرقمي، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أكتوبر 2023 تشير إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى (122.570) مشتركاً، بزيادة قدرها (31.309) مشتركين، مقارنة بنحو (91.261) مشتركاً عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى الهيئة إلى (12.792) جهة، بزيادة قدرها (4.944) جهة، مقارنة بـ (7.848) جهة عن نفس الشهر من العام الماضي.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع بنهاية أكتوبر 2023 إلى (19.822) متقاعداً مقارنة بـ(18.888) متقاعداً عن نفس الفترة من العام الماضي، وانخفض عدد المستحقين إلى (8.320) مستحقاً، مقارنة بـ(8.489) مستحقاً عن نفس الفترة من العام الماضي.

نفقات

ارتفعت النفقات التأمينية للهيئة لشهر أكتوبر 2023 إلى (421,093,085) درهماً، بزيادة بلغت (26,839,939) درهماً، مقارنة بـ(394,253,146) درهماً عن نفس الفترة من العام الماضي.