الأحد 26 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المعاشات: تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين

مبارك راشد المنصوري
26 نوفمبر 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المعاشات: «ضم الخدمة» تحسن خيارات التقاعد

ترأس معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس السابع لعام 2023 الذي انعقد أمس الأول، وبدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
 ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجنة الاستثمار المتفرعة عن المجلس.
وناقش المجلس قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023، والذي يهدف لتحقيق الاستدامة المالية للهيئة وتحقيق رؤيتها بإيجاد نظام معاشات رائد ومتميز وفقاً لأفضل الممارسات التقاعدية.
وقد وجه المجلس إدارة الهيئة بتوضيح أهم جوانب القانون الجديد للشركاء من جهات العمل والموظفين العاملين لديها، خاصة فيما يتعلق بتطبيقه على الموظفين الجدد الذين يلتحقون بالعمل بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، بينما يحتفظ المشتركون الحاليون بحقوقهم المكتسبة بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، كما وجّه الإدارة بتقديم أفضل الخدمات الرقمية للمتقاعدين من الهيئة.
وناقش المجلس مشروع الميزانية السنوية للهيئة لعام 2024 وقام بإقرارها، كما أعاد تشكيل إحدى لجانه المتفرعة عنه وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، واطلع على مستجدات مشروع التحول الرقمي، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
 الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أكتوبر 2023 تشير إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى (122.570) مشتركاً، بزيادة قدرها (31.309) مشتركين، مقارنة بنحو (91.261) مشتركاً عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى الهيئة إلى (12.792) جهة، بزيادة قدرها (4.944) جهة، مقارنة بـ (7.848) جهة عن نفس الشهر من العام الماضي.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع بنهاية أكتوبر 2023 إلى (19.822) متقاعداً مقارنة بـ(18.888) متقاعداً عن نفس الفترة من العام الماضي، وانخفض عدد المستحقين إلى (8.320) مستحقاً، مقارنة بـ(8.489) مستحقاً عن نفس الفترة من العام الماضي.
نفقات
ارتفعت النفقات التأمينية للهيئة لشهر أكتوبر 2023 إلى (421,093,085) درهماً، بزيادة بلغت (26,839,939) درهماً، مقارنة بـ(394,253,146) درهماً عن نفس الفترة من العام الماضي.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
مبارك راشد المنصوري
آخر الأخبار
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
الرياضة
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
اليوم 15:30
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اليوم 15:27
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
الأخبار العالمية
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
اليوم 15:18
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
اليوم 15:06
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
الرياضة
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©