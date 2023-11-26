"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم.
وأوضح الأرصاد، أن جبل جيس (رأس الخيمة) سجل 10.3 درجة مئوية الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 10.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 10.3 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 06:45 UAE Local time. pic.twitter.com/Ehj9VetQHe— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 26, 2023