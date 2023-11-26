بلدية العين تفتتح "سوق سابع" المجتمعي في منطقة مساكن

افتتحت بلدية مدينة العين السوق المجتمعي "سوق سابع" على طريق العين - ناهل بالقرب من المخرج 25 في منطقة مساكن، ويقام السوق المجتمعي كل يوم سبت في نهاية الأسبوع من 25 نوفمبر الجاري حتى 25 مايو القادم.

حضر الافتتاح الدكتور سيف سلطان الناصري وكيل بدائرة البلديات والنقل والمهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين و حشيمة العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والمدراء التنفيذيين بالبلدية.

ويأتي افتتاح "سوق سابع" ضمن مبادرات البلدية التي تهدف إلى خلق وجهة سياحية جديدة في مدينة العين لتكون متنفساً طبيعياً لسكان وزوار المدينة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للطبيعة الموجودة في العين وتحقيق العائد الأمثل من الاستثمار في المشاريع السياحية، بالإضافة إلى الحد من البيع العشوائي عبر توفير أماكن مخصصة للتجار المحليين في بيع منتجاتهم مما سيساهم في دعم النشاط الاقتصادي في المدينة.

وتبدأ أوقات العمل في السوق المجتمعي من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً، وذلك لبيع مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية لدعم أصحاب العزب والمزارع والمنتجين المحليين وتوفير احتياجات أفراد المجتمع بهدف دعم السياحة الداخلية.

وأكد نايل راشد الشامسي مدير مركز بلدية الهير، أن البلدية تسعى لتطوير السياحة الداخلية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مدينة العين من خلال خلق وجهات سياحية جديدة وإيجاد أماكن مخصصة للبيع، كما يسهم السوق المحتمعي في توفير المنتجات والسلع المحلية ذات الطابع التراثي التي تجذب الزوار، الى جانب تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة على التميز والإبداع في إنشاء وتطوير مشاريعهم ومنتجاتهم، وتعزيز التواجد البلدي وإشراك فئات المجتمع وتفعيل دورهم في تنمية الإمارة والحفاظ عليها.

ووضح ان مساحة السوق تبلغ 22500 متر مربع ويحتوي على 98 موقفاَ في منطقة البيع من خلال عرض المنتجات في السيارات مع توفير أكثر من 130 موقفاً عاماً للزوار، وتم تزويد السوق بالإنارة والمماشي، بالإضافة إلى توفير منطقة للفعاليات تتوسط السوق وتوفير أماكن خدمية مثل مسجد ودورات مياه كما تم تكليف فريق اداري للإشراف وتوفير عدد من المتطوعين لتنظيم العمل في الموقع.

وأضاف الشامسي أن سوق سابع يعتبر سوقا شعبيا أسبوعيا يقام كل يوم سبت يجمع ما بين التراث والابتكار، ليقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية وغير المحلية تساهم في تحقيق التكامل لاحتياجات أفراد المجتمع في مدينة العين، كما تنظم البلدية في السوق فعاليات وأنشطة متنوعة تنقسم إلى 5 أنشطة رئيسية منها السوق المجتمعي ومنتجات الأسر المنتجة ومسابقات وعروضا وفقرات ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى ركن المأكولات والمشروبات ومنطقة لألعاب الأطفال.

وأفاد الشامسي، ان السوق يجمع بين مشاركة أصحاب العزب من ملاك الثروة الحيوانية في العين، وأصحاب الحرف اليدوية التقليدية والأسر المنتجة، وتم اختيار موقع السوق لقربه من العزب التي يبلغ عددها 1493 عزبة ليساعد السوق في توفير منفذا لأصحابها لعرض وبيع منتجات هذه العزب بشكل منظم.

وثمن الشامسي الدور الكبير الذي لعبه الشركاء الاستراتيجيين والمساهمة في إنجاح "سوق سابع" وتقدم بالشكر إلى كل من دائرة الثقافة والسياحة ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة ابوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وشركة ابوظبي لإدارة النفايات (تدوير).

وأعرب مجموعة من المشاركين والاسر المنتجة عن شكرهم لبلدية مدينة العين لتنظيم هذا السوق الذي سيساعدهم في عرض منتجاتهم وتسويقها، ليكون منفذ بيع مستمر على مدار ستة أشهر.

وتتضمن منطقة البيع أماكن مخصصة للأنشطة التجارية المتضمنة بيع المواشي والفواكه الموسمية المحلية والشتلات الزراعية والتمور والعسل والألبان والمنسوجات ومستلزمات التخييم بالإضافة إلى تخصيص أماكن لعربات الطعام والأكشاك المتنوعة.