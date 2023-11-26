الإثنين 27 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تريندز" و"الصين للدراسات الدولية" يستعرضان أوجه التعاون والتبادل العلمي

"تريندز" و"الصين للدراسات الدولية" يستعرضان أوجه التعاون والتبادل العلمي
26 نوفمبر 2023 11:50

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات أوجه التعاون والتبادل العلمي والبحثي والمعرفي مع معهد الصين للدراسات الدولية "CIIS"، التابع لوزارة الخارجية الصينية، وذلك خلال زيارة وفد من خبراء وباحثي المعهد مقر "تريندز" - فرع دبي.

بحث الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز سبل الشراكة بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الدولية المتخصصة، كما ناقشا أوجه آليات التعاون في مجال التدريب والتطوير، إضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والأكاديميين، بما يدعم حركة البحث العلمي وينهض بآليات عمل مراكز الفكر ومخرجاتها.

أخبار ذات صلة
الصين واليابان وكوريا الجنوبية تتوصل إلى تفاهمات مهمة
محادثات أمنية بين اليابان والصين قريبا

وذكر عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال في مركز تريندز، أن مساعي "تريندز" و"الصين للدراسات" تتوافق في تعظيم الاستفادة من المخرجات العلمية والبحثية، فضلاً عن مواكبة القضايا الإقليمية والعالمية بالنقاش والتحليل وطرح حلول التصدي لها، مبيناً أن التواصل الفكري المستمر بين المؤسسات والمراكز البحثية هو سر نجاح الشراكات البناءة والعلاقات القائمة على تكامل الأدوار وليس التنافس.

وثمن أعضاء وفد معهد الصين للدراسات الدولية، استراتيجية ورؤية "تريندز" العالمية، وانفتاح المركز على مختلف المؤسسات والمراكز البحثية الدولية، ما يقرب من وجهات النظر والرؤى والأفكار حول تحليل القضايا والأزمات والتصدي لها بأبحاث علمية ودراسات مشتركة.

المصدر: وام
تريندز
الصين
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد خلال التتويج بحضور محمد بن سليم
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد: الفورمولا- 1 ترسخ مكانة أبوظبي العالمية
اليوم 01:47
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
علوم الدار
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
اليوم 01:47
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
علوم الدار
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
اليوم 01:47
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
علوم الدار
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
اليوم 01:47
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
علوم الدار
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©