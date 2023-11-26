"دورية السعادة" بشرطة أبوظبي تكرم السائقين الملتزمين

كرمت دورية السعادة بشرطة أبوظبي عدداً من السائقين الملتزمين بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.



وزارت دورية السعادة بالتعاون مع شركة الروضة للتأمين الشريك الاستراتيجي لشرطة أبوظبي السائقين المكرمين في منازلهم بمدينة العين وسط ترحيب كبير من الأهالي وافراد المجتمع وقدمت لهم بطاقات تأمين لمدة عام تحفيزاً لهم على مواصلة الالتزام بالسلوكيات المرورية والإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرقات ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به للسائقين الآخرين.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تكثف الاهتمام بالوعي المروري للسائقين ومستخدمي الطريق ضمن أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية "أمن الطرق" حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.



وأكد الرائد ناصر صالح بن بدوة الدرمكي رئيس فريق دورية السعادة بالمديرية، أن "دوريات السعادة" تسهم في تحقيق السعادة للسائقين الملتزمين بالأنظمة المرورية، وتحفزهم على السلوكيات الإيجابية، وتعزز في الوقت نفسه الثقة بخدمات شرطة أبوظبي لافتاً إلى استمرار الجهود في غرس قيمة احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة، وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة وتعزيز السلامة على الطرقات.