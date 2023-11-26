حاكم الشارقة يفتتح مسجد الطياري في دبا الحصن

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، مسجد الطياري، الواقع في منطقة المهلب على شارع الكورنيش في مدينة دبا الحصن، والذي تستوعب مساحاته الداخلية والخارجية 800 مصل ومصلية.

وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة أزاح الستار إيذاناً بافتتاح المسجد الذي صُمم على الطابع المعماري الفاطمي، والمزود من الداخل بالزخارف الإسلامية والآيات القرآنية، ويقع المسجد على مساحة إجمالية تبلغ 1118 متراً مربعاً، يضم قبة يبلغ قطرها 9 أمتار وعلى ارتفاع 25 متراً، ومئذنة بارتفاع 47 متراً.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرحٍ مفصل عن المسجد ومواصفات بنائه والمرافق الملحقة به، والخدمات المتوفرة به للمصلين، متجولاً سموه في أرجاء المسجد مطلعاً على ما يضمه من خدمات لجميع المصلين، حيث يضم المسجد مساحة داخلية تتسع لـ 350 مصلياً، ومصلى للسيدات يسع 50 مصلية، بالإضافة إلى ساحة خارجية تسع 400 مصلٍ، ومكتبة على مساحة 36 متراً مربعاً، وأماكن وضوء ودورات مياه لكل من الرجال والسيدات.