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علوم الدار

الطقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

حالة الطقس
26 نوفمبر 2023 18:13

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س. 
الخليج العربي: خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزر الثاني عند الساعة 06:33.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والمد الثاني عند الساعة 22:33 والجزر الأول عند الساعة 15:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

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المصدر: وام
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