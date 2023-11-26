الإثنين 27 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مصدر».. سفيرة الطاقة النظيفة والمتجددة عالمياً

«مصدر».. سفيرة الطاقة النظيفة والمتجددة عالمياً
27 نوفمبر 2023 01:47

أبوظبي (الاتحاد)
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، «مصدر»، واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، وتنتشر محفظة مشاريعها في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار. ووسعت «مصدر» محفظة مشاريعها للطاقة النظيفة لتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 20 جيجاواط، فضلاً عن مساهمة هذه المشاريع في تفادي إطلاق قرابة 20 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وتشارك «مصدر للطاقة النظيفة» في تطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة منها: مشروع توريسول، المشترك بين «مصدر» ومجموعة «سينير»، لبناء وتشغيل محطات لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا بمقدرة 120 ميجاواط، ومشروع مصفوفة لندن لتوليد طاقة الرياح البحرية بمقدرة 650 ميجاواط عند مصب نهر التايمز، ومحطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا.

أخبار ذات صلة
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

وتقدم «مصدر للمشاريع الخاصة» حلولاً رائدة للطاقة المتجددة، وتطبيقات التكنولوجيا النظيفة، كما تتولى إدارة المشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية. ويمتلك فريق العمل خبرة متنوعة في إنجاز المشاريع المعقدة في المناطق النائية، والتي غالباً ما تكون في مواقع يصعب العمل فيها. واستطاعت شركة مصدر أن تنفذ 14 مشروعاً للطاقة النظيفة في خمس دول خارجية، وتمتلك حالياً 13 مشروعاً في تسع دول مختلفة.

الاستدامة
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
مصدر
الطاقة النظيفة
الطاقة المتجددة
كوب 28
COP28
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
قمة المناخ
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد خلال التتويج بحضور محمد بن سليم
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد: الفورمولا- 1 ترسخ مكانة أبوظبي العالمية
اليوم 01:47
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
علوم الدار
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
اليوم 01:47
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
علوم الدار
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
اليوم 01:47
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
علوم الدار
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
اليوم 01:47
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
علوم الدار
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©