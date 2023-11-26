«مصدر».. سفيرة الطاقة النظيفة والمتجددة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، «مصدر»، واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، وتنتشر محفظة مشاريعها في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار. ووسعت «مصدر» محفظة مشاريعها للطاقة النظيفة لتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 20 جيجاواط، فضلاً عن مساهمة هذه المشاريع في تفادي إطلاق قرابة 20 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتشارك «مصدر للطاقة النظيفة» في تطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة منها: مشروع توريسول، المشترك بين «مصدر» ومجموعة «سينير»، لبناء وتشغيل محطات لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا بمقدرة 120 ميجاواط، ومشروع مصفوفة لندن لتوليد طاقة الرياح البحرية بمقدرة 650 ميجاواط عند مصب نهر التايمز، ومحطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا.

وتقدم «مصدر للمشاريع الخاصة» حلولاً رائدة للطاقة المتجددة، وتطبيقات التكنولوجيا النظيفة، كما تتولى إدارة المشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية. ويمتلك فريق العمل خبرة متنوعة في إنجاز المشاريع المعقدة في المناطق النائية، والتي غالباً ما تكون في مواقع يصعب العمل فيها. واستطاعت شركة مصدر أن تنفذ 14 مشروعاً للطاقة النظيفة في خمس دول خارجية، وتمتلك حالياً 13 مشروعاً في تسع دول مختلفة.