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رئيس الدولة والشيوخ وضيوف الإمارات يشهدون الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1

رئيس الدولة والشيوخ وضيوف الإمارات يشهدون الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1
26 نوفمبر 2023 20:16

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1، «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لموسم 2023 في نسختها الـ 15» التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

كما شهد المنافسات كل من: سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، بجانب رؤساء وفود ومسؤولين، ضيوف الدولة، وجمهور من مختلف دول العالم من محبي هذه الرياضة.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة جميع محبي رياضة سباقات السيارات في العالم بنجاح اختتام البطولة والمنافسات التي شهدتها «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لموسم 2023».

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وأعرب سموه عن شكره وتقديره لجهود منظمي الجولة الختامية للبطولة، مثمناً دور جميع الشركاء في إنجاح استضافة دولة الإمارات هذا الحدث الرياضي العالمي.

كان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد حضرا إلى نقطة انطلاق مركبات سباق «أبوظبي 2023»، معلنين انطلاق الجولة الختامية لبطولة العالم بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في ختام السباق، توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، المتسابق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بل»، بلقب الجولة الختامية لبطولة العالم لموسم 2023 للفورمولا1.

المصدر: وام
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