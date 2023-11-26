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خالد بن محمد بن زايد يشهد اليوم الختامي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

خالد بن محمد بن زايد يشهد اليوم الختامي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
26 نوفمبر 2023 22:59

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1، ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الـ15 في أبوظبي، بحضور سموّ الشيوخ ورؤساء الوفود المدعوين من الدول الشقيقة والصديقة والمدعوين من جميع أنحاء العالم.

كان سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد حضرا إلى نقطة انطلاق النسخة الـ15 لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، معلنين انطلاق الجولة الختامية لبطولة العالم 2023.

ورحّب سموّ ولي عهد أبوظبي بالضيوف والزوار الذين حضروا الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023، التي استضافتها حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وأشاد سموّه بجهود المنظمين والشركاء الاستراتيجيين ودورهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.

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كما شهد المنافسات كل من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفورمولا 1، وعدد من المسؤولين.

في ختام الجولة، توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ماكس فيرستابن سائق «ريد بُل» بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2023، التي تنافس فيها 20 سائقاً يمثلون 10 فرق واستقطبت عشاق سباقات السيارات من مختلف دول العالم، لمشاهدة السباق الذي أقيم على حلبة مرسى ياس والتي ستواصل استضافة السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا 1 لغاية 2030.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
حلبة ياس
فورمولا 1
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