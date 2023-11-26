وفد «شرطة دبي» يزور أكاديمية سيف بن زايد

أبوظبي(الاتحاد)

اطلع وفد من مركز التكنولوجيا الافتراضية في القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيقات منظومة التدريب الافتراضي والأنظمة التكنولوجية ومحاكاة الواقع الافتراضي وفق أفضل الممارسات المتبعة في مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ورحب اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بزيارة الوفد برئاسة العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في شرطة دبي، وقدم العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي والنائب ورؤساء الأقسام شرحاً توضيحياً عن الآليات والإجراءات المطبقة على الأنظمة والتقنيات الخاصة على الواقع المعزز والبرامج الافتراضية المطبقة والمنفذة، وزار الوفد المرافق الحديثة من قاعات تدريبية وقاعات المحاكاة وجرى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.