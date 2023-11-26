الإثنين 27 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد «شرطة دبي» يزور أكاديمية سيف بن زايد

خلال الزيارة (من المصدر)
27 نوفمبر 2023 01:40

أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«شؤون العمليات» في دبي يناقش رؤية القطاع
«المرقبات» ينال «شهادة وصول» لخدمات أصحاب الهمم

اطلع وفد من مركز التكنولوجيا الافتراضية في القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيقات منظومة التدريب الافتراضي والأنظمة التكنولوجية ومحاكاة الواقع الافتراضي وفق أفضل الممارسات المتبعة في مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
ورحب اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بزيارة الوفد برئاسة العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في شرطة دبي، وقدم العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي والنائب ورؤساء الأقسام شرحاً توضيحياً عن الآليات والإجراءات المطبقة على الأنظمة والتقنيات الخاصة على الواقع المعزز والبرامج الافتراضية المطبقة والمنفذة، وزار الوفد المرافق الحديثة من قاعات تدريبية وقاعات المحاكاة وجرى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك. 

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
شرطة دبي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد خلال التتويج بحضور محمد بن سليم
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد: الفورمولا- 1 ترسخ مكانة أبوظبي العالمية
اليوم 01:47
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
علوم الدار
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
اليوم 01:47
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
علوم الدار
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
اليوم 01:47
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
علوم الدار
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
اليوم 01:47
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
علوم الدار
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©