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علوم الدار

«شؤون العمليات» في دبي يناقش رؤية القطاع

خلال المناقشة (من المصدر)
27 نوفمبر 2023 01:40

دبي(الاتحاد)

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شهد اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ورشة العمل الخاصة بضباط قطاع العمليات، والهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مُستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 –2033.
وأشار اللواء الغيثي إلى أن الورشة تناقش بحضور مديري الإدارات العامة في قطاع شؤون العمليات، رؤى العمل والخطط المستقبلية ضمن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2024 –2033، مشيراً إلى أن الورشة التي تحمل اسم «مجموعات التراكيز الاستراتيجية» تهدف إلى مناقشة أهم التحديات ووضع الحلول المُبتكرة المناسبة لها، وبحث التوجهات المُستقبلية لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في التميز والريادة على المستويين المحلي والعالمي.

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