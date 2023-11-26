شرطة الشارقة تؤكد الحرص على تعزيز جودة حياة المجتمع

الشارقة (وام)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على ترسيخ القيم الإيجابية التي تتأسس عليها الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والضامن الحقيقي لأجيال واعية بدورها الوطني والإنساني، مشيراً إلى أن الشارقة برؤى سموهما جعلت من الأسرة مشروعاً حضارياً يقوم على الالتزام بالثوابت التي تضمن تماسكاً وصلاحاً واستقامة لجميع أفراده، وهو الغاية والركيزة الأساسية لأمن المجتمع وأمانه، مؤكداً حرص شرطة الشارقة على تعزيز جودة حياة المجتمع وحماية أمنه.

جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الدعم الاجتماعي الثاني الذي نُظم برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بشعار‏ «استشراف مستقبل أمن المجتمع» في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

حضر الملتقى الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور بن محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والقاضي الدكتور أحمد سعيد النقبي بمحكمة الشارقة الابتدائية، إلى جانب حضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومديري العموم ومديري الإدارات، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة، وما يزيد على 350 مشاركاً.