أطباء مستشفى صقر في رأس الخيمة يستأصلون ورماً دماغياً لمريض خمسيني

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

نجح فريق أطباء مستشفى صقر، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إجراء عملية جراحية خطيرة، لمريض يبلغ من العمر 51 سنة، وذلك باستئصال ورم دماغي كبير الحجم من رأسه بالتحديد (على مستوى الفص الجبهي الأيمن للدماغ مع وذمة دماغية مع ضغط شديد على النسيج الدماغي).

وتفصيلاً، أوضح الفريق الطبي «للاتحاد»، أن المريض راجع مع عائلته قسم جراحة المخ والأعصاب، بعد ملاحظة تغيرات لافتة في سلوك المريض الشخصي واضطراب بأفعاله مع صداع خفيف، حيث تم إجراء الفحوصات السريرية المفصلة، والاستقصاءات الشعاعية بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي التي أظهرت وجود ورم دماغي كبير الحجم، وتمت المباشرة بإعطاء المريض الأدوية اللازمة وتحضيره لإجراء عمل جراحي لاستئصال الورم.

وقام فريق جراحة المخ والأعصاب الذي ضم كلاً من الدكتور إبراهيم اليوسف، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور كيشور كومار أخصائي جراحة المخ والأعصاب، وفريق التخدير بقيادة الدكتور هشام علي رئيس قسم التخدير، بإجراء العمل الجراحي الذي استمرت لثلاث ساعات ونصف بنجاح، تم خلالها استئصال الورم بشكل كامل، وبالتالي إرسال المريض إلى قسم العناية المركزة.

وثمّنت الدكتورة منى العيان مديرة مستشفى صقر جهود الفرق والكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، مشيرة إلى خبرتهم وكفاءتهم وتفانيهم في إجراء الجراحات الخطيرة والنادرة بنجاح، مؤكدة حرص المؤسسة على توفير رعاية صحية عالية الجودة ومتخصصة في جميع منشآتها، لتحقيق التفوق والوصول إلى أفضل النتائج للمرضى من خلال تقديم الرعاية الشاملة والمبتكرة التي يستحقها المجتمع، وعبر مواصلة العمل على تطوير الخدمات الطبية، وتوسيع القدرات وتحسين الجودة، وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الجراحة وغيرها من التخصصات الطبية.

وحول حالة المريض بعد الجراحة، أكد الدكتور إبراهيم اليوسف أن الجراحة تمت بنجاح لافت، حيث استعاد المريض في اليوم التالي كامل وعيه دون أي اختلاطات عصبية، مشيراً إلى أن مراقبة المريض أظهرت أن الفحص العصبي ضمن الطبيعي ولا يوجد أي عقابيل عصبية للجراحة، مع تحسن عام وكامل للمريض الذي خرج من المستشفى بعد ثلاثة أيام، وراجع بعدها بأسبوع عيادة جراحة الأعصاب دون أي مشاكل أو أعراض عصبية، حيث تم رفع الغرز الجراحية.