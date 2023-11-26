هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت دائرة البلديات والنقل عن افتتاح 23 حديقة جديدة في مدينة خليفة مع نهاية العام، تنفيذاً لما تضمنته الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة التي تندرج ضمن رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة، وتُسهم في تبنّي نمط حياة صحي في بيئة مجتمعية متكاملة تتماشى مع الثقافة المحلية وتقاليد الموروث الإماراتي.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة مشاريع بقيمة 12 مليار درهم، لتطوير المرافق المجتمعية في أبوظبي والعين والظفرة، وتتضمن تطوير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وملاعب وعيادات ومساجد وحدائق ومساحات خضراء، ضمن رؤية حكومة أبوظبي لتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة.

ووفقاً للاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، ستُشيَّد 113 حديقة جديدة في إمارة أبوظبي بحلول نهاية عام 2023، موزَّعة على النحو الآتي: 70 حديقة في أبوظبي، و30 حديقة في العين، و9 حدائق في منطقة الظفرة. فيما ستُشيَّد 277 حديقة جديدة بحلول 2025,180 حديقة منها في أبوظبي، و80 حديقة في العين، و17 حديقة في منطقة الظفرة.

وستكون الحدائق موزعة على مختلف مناطق الإمارة، بما يوفر مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي افتتحت نهاية العام الماضي مجموعة من حدائق الأحياء السكنية في مدينة خليفة، وهي الرنيم والمشتل والهمة والسديم والتلال، حيث طُوِّرت بمعايير وجودة عالية، بما يعزز جودة الحياة في المجتمعات السكنية.

وتشكل الحدائق بيئة حاضنة بمرافق وخدمات ترفيهية، ومسارات مهيئة للأطفال من أصحاب الهمم، والتي تساهم في ضمان الوصول الشامل والمتكافئ.

وتأتي أهمية تخطيط حدائق وخدمات ترفيهية متكاملة، لتطوير مجتمع متكافئ الحقوق والفرص، ودعم وتمكين أسر أصحاب الهمم في إطار مجتمعي إيجابي.

وصممت حدائق الأحياء في مدينة خليفة بمعايير عالمية، تعزز من جودة حياة سكان المنطقة، وتم تأهيلها بملاعب لمختلف الرياضات مثل: بادل تنس، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وكرة القدم، وبمناطق ومعدات تمارين رياضية، وألعاب ومظلات، وأنظمة إنارة، ومقاعد الجلوس، وصب أرضيات صممت بشكل مطاطي وآمن للأطفال، بالإضافة إلى تصاميم الأرضيات على شكل تلال ومرتفعات صغيرة لممارسة رياضة التزلج، لجعل الحدائق مؤهلة من النواحي الرياضية والاجتماعية، وللقاء الأسر وأهالي مدينة خليفة.

وتوفر الحدائق نظام التبريد الخارجي لرذاذ الهواء ومرافق لمختلف الفئات العمرية، تتسم بمعايير السلامة والأمان لمستخدميها.

وتأتي هذه الحدائق ضمن جهود دائرة البلديات والنقل، لتطوير الأحياء في مدينة خليفة في أبوظبي، وتأهيلها بالخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات السكان.