«Momentum» مشروع شبابي إماراتي في افتتاح «COY 18»

دينا جوني (دبي)

شهد افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ «COY18»، عرض أحد المشاريع الشبابية من الإمارات التي تدمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة البيئة وتعزيز استدامة المحيطات.

وطلب المتحدث الرئيسي في الجلسة دايفيد ليس مؤسس منظمة «الاستهلاك الواعي» والمؤسس المشارك والعضو المنتدب في «إكوليتيك»، أن يتم خلال الجلسة استعراض تفاصيل وأهداف مشروع واحد وقع عليه الاختيار هو «Momentum»، معتبراً أنه واحد من أبرز المشاريع التي تخدم البيئة مستعينة بأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا.

وشرح أحمد باصليب المهندس الإماراتي وأحد المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ وعضو مركز الشباب العربي في أبوظبي لـ«الاتحاد» عن «Momentum»، مشيراً أنه مشروع روبوت مصنّع من مواد معاد تدويرها، هدفه تنظيف المحيطات من النفايات البلاستيكية وتسرّب النفط. يعمل الروبوت بتقنية الذكاء الاصطناعي من خلال قابليته لرصد المواقع التي تتجمّع فيها مخلّفات البلاستيك في المحيطات والبحار، وكذلك البقع النفطية المتسرّبة من سفن الشحن الكبيرة.

وبين أن المشروع يعمل بروبوتات متعددة، قادرة على الغوص إلى أعماق البحار فور التقاط إشارة الرصد، لتتجّه إلى الموقع المحدد وتشكّل سوياً دائرة تمكّنها من التقاط النفايات ومن ثم الخروج إلى سطح الماء للتخلّص منها بالطرق السليمة وبمساعدة فرق بشرية.

وعبّر باصليب عن فخره لاختيار مشروعه من قبل أحد أهم الخبراء العالميين في الشركات الناشئة، ليعرض في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. وأشار أن الهدف من المشاركة في المؤتمر هو أولاً عرض المشروع على مختلف الشباب المشاركين من 170 دولة حول العالم وتبادل الأفكار، وكذلك جذب المستثمرين لدعم المشروع وتطويره ليصبح منتجاً على أرض الواقع قادراً على المساهمة في الحفاظ على بيئة المحيطات.