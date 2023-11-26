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علوم الدار

لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف.. الطاقة النووية جزء من حل أزمة المناخ العالمية

لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف.. الطاقة النووية جزء من حل أزمة المناخ العالمية
27 نوفمبر 2023 01:43

فيينا (وام)

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها ستعرض خلال مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات مبادراتها للتخفيف من تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدة أنه ولأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف ستكون الطاقة النووية جزءاً من حل أزمة المناخ العالمية.
وعبّر رافائيل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في البيان الصادر عن مقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا، عن تطلعه للمشاركة في أعمال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الجاري، لافتاً إلى الزخم العالمي المتزايد بشأن الطاقة النووية.
ونبه إلى مبادرة «Atoms4NetZero» لاعتماد الطاقة النووية على طريق تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، ومبادرة «Atoms4Food»، لمواجهة الجوع المتزايد من خلال استخدام التقنيات النووية، وتسليط الضوء على جهود وعمل الوكالة لمساعدة العالم على رصد تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معها بشكل أفضل.

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